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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 23 نيسان 2020 11:18 ص

الديمقراطي الكردستاني : نجاح حكومة الكاظمي مرهون باتفاق البيت الشيعي

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الديمقراطي الكردستاني : نجاح حكومة الكاظمي مرهون باتفاق البيت الشيعي


رأت نائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، :" ان نجاح تشكيل حكومة الكاظمي متعلق بحصوله على الدعم من الكتل الشيعية، وبخلاف ذلك سيتغير المشهد".

وقالت النائبة ميادة النجار في تصريح صحفي :" ان  اتفاق البيت الشيعي على دعم الكاظمي يبقى النقطة الاساسية لنجاح تشكيلته الحكومية، وبخلاف ذلك فان الامر سيتعقد".

واكدت النجار :" ان الكتل الكردية ليست لديها شروط جديدة، بل تريد تطبيق الدستور بشكل عادل، وان يتم الاتفاق بشأن الملفات العالقة بين بغداد واربيل، ومنها ملف النفط والغاز، والمناطق المتنازع عليها، والموازنة، وغيرها من الملفات المعلومة لدى بغداد، والتي لم تحسمها الحكومات السابقة".
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