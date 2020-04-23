نائب : مشاورات الكتل مع الكاظمي تحولت الى مفاوضات حول " الحصص" !



وصف احد اعضاء مجلس النواب، مشاورات رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي مع الكتل السياسية ، بانها تحولت لمفاوضات على الاستحقاق الانتخابي.



وقال النائب ، الذي فضل عدم ذكر اسمه :" ان الكاظمي يسعى الى حسم المشاورات ، التي تحولت الى مفاوضات بالفترة الاخيرة بينه وبين الكتل السياسية، اذ لم تدم تعهدات منحه الحرية في اختيار وزرائه وتشكيل حكومته، و جميع القوى السياسية الرئيسة الآن تطالب بحصص ضمن ما تسميه الاستحقاق الانتخابي".



واكد عضو البرلمان :" ان الكاظمي يسعى لكسب اكبر عدد من الكتل للذهاب الى البرلمان وتقديم حكومته، لكن هناك خلافات بين الكتل السياسية نفسها تتعلق بحصة كل مكون من الوزارات، خاصة السيادية ".