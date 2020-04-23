تسجيل 29 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

اعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل 29 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في العراق خلال الاربع وغشرين ساعة الماضية.





وقالت في بيان ان الاصابات ، موزعة في بغداد / الرصافة 9 ، مدينة الطب 3 ، النجف الأشرف 3 ، البصرة 6 ،ذي قار 6، بابل 2 دون تسجيل اي حالة وفاة.



واوضح : " ان حالات الشفاء بلغت 50 حالة ، 2 منها في بغداد/ الرصافة ، و6 في مدينة الطب ، و1 في بغداد / الكرخ و4 في النجف الأشرف و 1 في السليمانية، و17 في اربيل وفي كربلاء 8 وفي كركوك 4 وفي البصرة1 وفي واسط 2 وفي ذي قار 3 وفي صلاح الدين 1.



و اشارت الى ان المجموع الكلي للاصابات اصبح : 1631،و مجموع الوفيات: 83 ،و حالات الشفاء:1146 حالة.