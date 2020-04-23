نائب عن سائرون:نرفض المساس برواتب الموظفين والعقود والمتقاعدين





اكد رئيس تحالف /سائرون /في محافظة ديالى برهان المعموري رفض تحالفه المساس برواتب الموظفين واصحاب الاجور والمتقاعدين، مشيراً إلى عدة مقترحات لإعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.



وقال المعموري في تغريدة على "تويتر"، "نرفض رفضا قاطعا المساس برواتب الموظفين والعقود والأجور والمتقاعدين، وعلى الدولة غلق أبواب الفساد واسترجاع الأموال المسروقة لتوفير السيولة المالية وتنشيط القطاع الخاص، والاعتماد على الصناعة والزراعة المحلية، وفتح أبواب الاستثمار".



واضاف ان "هذه الخطوات ستعيد الثقة بالاقتصاد الوطني، وتمنع انزلاق البلد إلى هاوية الكساد".