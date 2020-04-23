القدو: لا تأكيدات على نيل الكاظمي ثقة البرلمان.. الحوارات مستمرة





أكد النائب عن تحالف البناء حنين القدو، انه حتى الساعة لا توجد اي تأكيدات سياسية على نيل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ثقة البرلمان العراقي.



وقال القدو، "، ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لم يأخذ اي ضمانات مؤكدة ان الكتل السياسية، سوف تصوت عليه بكل سهولة في البرلمان، لمنحه الثقة، خصوصاً بعد دخول مرحلة المفاوضات الاخيرة، فالحوارات مستمرة، ولا ضمانات على تمريره حتى الساعة".



واضاف ان "حسم قضية تمرير الكاظمي من عدمه، لا يمكن ضمانه الآن فهذه القضايا، دائما ما تحسم خلال الساعات الأخيرة او اللحظات الأخيرة من جلسة التصويت على الحكومة الجديدة".