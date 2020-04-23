الكعبي : الاجراءات الحكومية للازمة المالية يجب ان لا تمس متطلبات المواطن وامنه الغذائي والدوائي





اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ان حزمة الإجراءات الاصلاحية العاجلة والخاصة بالوضع المالي يجب ان لا تمس المتطلبات الاساسية للمواطن وتأمين امنه الغذائي والدوائي والمعيشي.



وقال الكعبي خلال اجتماع موسع مع رؤساء اللجان النيابية لبحث، تداعيات الوضع الإقتصادي والوبائي في البلاد ، والخطوات والاجراءات الحكومية المرتقبة ان " الدولة العراقية تمر اليوم بمرحلة اقتصادية حرجة وخطيرة لم تمر بها طوال تاريخها تتمثل بانخفاض اسعار النفط في ظل اعتمادها باكثر من 90 % على النفط في الموازنة ، التي تزامنت مع ازمة فايروس كورونا " ، مشددا على وجوب تضافر جهود جميع اصحاب القرار لتجاوز هذه الازمة.