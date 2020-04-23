بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 23 نيسان 2020
آخر الأخبار
النزاهة : 70 امر قبض واستقدام بحق مسؤولين من الدرجات الخاصة .. خلال شهر واحد ! عاجل .. تعيين صفاء الكناني مديرا لمكتب عمار الحكيم بدلا من صلاح العرباوي​ الخالدي للكاظمي : انصحك بالانسحاب مدرب عراقي يرى اهمية استئناف الدوري .. انصافا لفرق المقدمة ديالى وصلاح الدين خاليتان تماما من فايروس كورونا كورونا يؤجل اعادة تشغيل اكبر معملين في المناطق الغربية نفط البصرة : نبيع البرميل بعشرين دولارا ونترقب زيادة الاسعار الديمقراطي الكردستاني : نجاح حكومة الكاظمي مرهون باتفاق البيت الشيعي الاعرجي : ملامح "اللادولة" بدأت بالظهور "صادقون" : رئيس الوزراء المكلف يمر بوضع "حرج جدا"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري الخميس، 23 نيسان 2020 10:27 ص

الخطر الأعظم قادم .. الحظر الأممي على توريد أسلحة لإيران ينتهي بعد 6 أشهر

لم تصرف جائحة «كورونا» وكارثتها النظر عن الوضع الإيراني الخطير، والنوايا الإيرانية الحقيقية.

ولهذا يدور الحديث الآن عن حتمية  بلورة رؤية قاطعة تجاه نظام الملالي، تضع الإيرانيين أنفسهم أمام خيار تاريخي؛ فإما العودة إلى فكر الدولة القابلة للعيش مع بقية العالم على أسس من القانون الدولي والشرعية الأممية، أو التمترس مع الملالي وراء قصة الثورة والقضية التي ستقود إيران في نهاية المشهد إلى الانهيار المريع.


خطر إيران القائم والقادم معاً، لفت إليه الانتباه قبل أيام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي ذكر العالم بأن قرار الحظر الأممي المفروض على توريد أسلحة لإيران يقترب من الانتهاء وعلى وجه التحديد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم، أي خلال ستة أشهر.


الكارثة الحقيقية أنه إذا ظل العالم يتيح المجال لإيران لمزيد من التسلح، فإن كافة خطط إيران الإرهابية إقليمياً ودولياً سوف تمضي قدماً، وساعتها سيكون ثمن لجم الإيرانيين غالياً جداً.


خلال العام المنصرم أطلقت إيران صواريخها الباليستية على المنشآت النفطية السعودية، فيما سلحت الحوثي برؤوس مماثلة هددت الآمنين في الجوار.


و مارست طهران إرهاباً في مياه الخليج العربي، من خلال زرع الألغام، واختطاف ناقلات النفط، وتهريب الأسلحة إلى مناطق النزاع، ووصل بها الإرهاب الجنوني إلى إسقاط طائرة ركاب مدنية.


رفع القيود عن توريد الأسلحة إلى إيران، يعني إتاحة الفرصة للمزيد من الدعم اللوجيستي الإيراني للتنظيمات الإرهابية، سواء في الشرق الأوسط، أو في أوروبا حيث تتهيأ إيران للانتقام حال تعرضها للصاعقة المتوقعة، عطفاً على زرع المزيد من المسلحين في أميركا اللاتينية، وتقوية شوكة الميليشيات التي تدور في فلكها.
إعلان البحرية الإيرانية عن صواريخ باليستية بحرية جديدة، أمر يشي بنوايا إيران الحقيقية التي لا تخفى على أحد، وهي الحصول الآن على تلك النوعية من الصواريخ المتقدمة القادرة على اجتياز السدود وعبور الحدود، وتاليا تحميلها برؤوس أسلحة الدمار الشامل، والتي تبدأ من عند الأسلحة الجرثومية، مروراً بالبيولوجية، وصولاً إلى النووية الحلم الإيراني الذي يمثل شهوة قلب الملالي.
على المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن يقرر ما إذا كانت إيران دولة طبيعية أو قضية ثورية مستمرة إلى ما لا نهاية، ما يعني خطراً قائماً وقادماً مفتوحاً، في عالم يعاني من سيولة جيواستراتيجية، تتيح لطهران المزيد من نشر الإثم حول العالم.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النزاهة

النزاهة : 70 امر قبض واستقدام بحق مسؤولين من الدرجات الخاصة .. خلال شهر واحد ! 23 نيسان 2020 02:30 م

بهاء الاعرجي

الأعرجي يحذر من قرارات تصدر قريباً تفاقم الازمة المالية في البلاد 23 نيسان 2020 02:24 م

عاجل 1

عاجل .. تعيين صفاء الكناني مديرا لمكتب عمار الحكيم بدلا من صلاح العرباوي​ 23 نيسان 2020 02:20 م

محمد الخالدي

الخالدي للكاظمي : انصحك بالانسحاب 23 نيسان 2020 02:20 م

09ceb983-8870-4a8e-a208-6bf2b1d60112

الصحة العالمية: مؤشرات رفع الحظر الجزئي في العراق غير جيدة 23 نيسان 2020 02:15 م

350

مدرب عراقي يرى اهمية استئناف الدوري .. انصافا لفرق المقدمة 23 نيسان 2020 11:27 ص

thumbs_b_c_cdc1f70b6e6cb7773470e5ccd9b1fcca

ديالى وصلاح الدين خاليتان تماما من فايروس كورونا 23 نيسان 2020 11:25 ص

WhatsApp-Image-2019-03-12-at-2.01.47-PM-1024x767

كورونا يؤجل اعادة تشغيل اكبر معملين في المناطق الغربية 23 نيسان 2020 11:23 ص

التعليقات