حزب الحل يطالب بسحب ميليشيا الحشد من القائم غربي الانبار







طالب حزب الحل ، بسحب ميليشيا الحشد المتواجدة داخل مدينة القائم غربي الانبار.



وقال الحزب في بيان ان تذمر المواطنين في قضاء القائم ومزارعه من تصرف منتسبي وحدات كتائب حزب الله العراق ولواء الطفوف دفعهم الى مطالبتنا والقوى السياسية في محافظة الأنبار للتحرك وحث هيئة الحشد الى سحبها وأستبدالها بقطعات الحشد العشائري او الجيش العراقي .



وشدد الحزب على ضرورة أن تولي الحكومة الاتحادية مزيدا من الأهتمام والدعم للمناطق الحدودية ومنها قضاء القائم على وجه الخصوص، فضلا عن اتخاذ القرار الفوري بسحب قطعات ميليشيا الحشد من المناطق السكنية ومزارع المواطنين، وتعويض أصحاب الدور التي شغلتها هذه القطعات والمشاريع الزراعية المعطلة منذ ثلاث سنوات وبما يضمن حقوق المتضررين قانونياً.