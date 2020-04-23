وزير نفط اسبق: العجز في موازنة 2020 يفوق ما حدث منذ تأسيس الدولة العراقية

وصف وزير النفط الاسبق عصام الجلبي، تأثر الايرادات النفطية العراقية المتوقع بانخفاض اسعار النفط ، بانه كارثي على البلد ، مبينا :" ان العجز في موازنة العراق لعام 2020 يفوق ما حدث منذ تأسيس الدولة العراقية ".



وقال الجلبي في بيان:" ان النفط العراقي للأسواق الأمريكية هو بحدود 15% من الصادرات العراقية اي بحدود 450000 برميل يوميا ويفترض انخفاضها الشهر القادم ربما الى حوالي 350000 ب/ ي،.



وأضاف الجلبي:" أن تأثر الإيرادات النفطية العراقية المتوقعة بضوء الواقع الحالي للأسواق والأسعار ونتيجة الألتزام بقرار الأوبك ، سيكون كارثيا على العراق بشكل قد لا يتوقعه الكثيرون، وبالتالي سيكون العجز في موازنة العراق لعام 2020 يفوق ما حدث منذ تأسيس الدولة العراقية".



وتابع:" ان مما يثير الألم والإستغراب هو عدم قيام السلطات العراقية بأي اجراءات تقشفية او تنظيمية واستمرار البذخ والتهور في دفع رواتب لغير مستحقيها واستلام كبار المسؤولين مبالغ ومخصصات عالية واستلام آخرين اكثر من راتب وغير ذلك".