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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 23 نيسان 2020 10:15 ص

عبد المهدي : العراق في وضع صحي جيد ويتقدم على العديد من دول العالم

عادل عبد المهدي

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي  ان العراق في وضع صحي جيد ويتقدم على العديد من دول العالم من حيث قلة عدد الاصابات والوفيات بفايروس كورونا  ، .

واشاد عبد المهدي خلال ترؤسه جلسة لمجلس الامن الوطني بروح التعاون والوحدة الوطنية والإنسجام بين اجهزة الدولة والمواطنين ، داعيا للحفاظ على هذه المكاسب والنتائج والعمل على بسط الأمن والاستقرار وتطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين.


 وقال ان العالم اصبح اليوم ساحة عمليات لمواجهة جائحة كورونا وتداعيات حظر التجوال وتوقف الأنشطة الاقتصادية والأعمال ، مما يدعونا للعمل على تسهيل حركة المواطنين مع الالتزام بالتوجيهات الصحية وفتح الطرق المغلقة وحماية مصالح المواطنين واعمالهم ومصادر ارزاقهم والأنشطة الاقتصادية والتجارية في عموم البلاد ، الى جانب الحذر من محاولات عصابة داعش الارهابية ووضع الخطط اللازمة لمطاردة بقاياها ومنعها من استغلال ظروف انشغال القوات المسلحة واجهزة الدولة بمكافحة جائحة كورونا.

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