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الخميس, 23 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري الخميس، 23 نيسان 2020 10:04 ص

النفط بسعر الماء وكورونا زاد البلاء.. طارق حرب: نجاح رئيس الوزراء المكلف مرهون بإجراء انتخابات مبكرة

حرب

رهن الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، نجاح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بإقامة انتخابات مبكرة، متوقعاً مشاركة اكثر من 70% بالانتخابات المقبلة.

وقال حرب في بيان،  له، اليوم (23 نيسان 2020)، ان “النفط بسعر الماء وكورونا زاد من البلاء والمطلوب من الكاظمي حكومة انتخابات أولاً”، متسائلاًُ “بيرق الوطنية وعلم العراقية هل يستمر الكاظمي بنشرهما في وزارته؟، العقل الوطني والقلب العراقي هل يبقى الباعث والدافع لحكومته؟.

الوطن العراق والمواطن العراقي هل ستكونان الاصل والمصدر والمسلك والسبيل والهدف والمقصد في عمله؟، ماء الفراتين وأرض الرافدين هل يكونا النفس والروح لقيادته وادارته؟”.

واضاف حرب، “نسأله سبحانه للكاظمي التوفيق والسداد والهداية والارشاد طالما واكب على ما أسلفنا مع ملاحظة ان تحقيقه انتخابات عادلة وحرة ونزيهة ستجعل 70% من الناخبين العراقيين الذين امتنعوا في الانتخابات السابقة عن الذهاب الى صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات سيشاركون  في الانتخابات الجديدة”.

وتابع : “بالتالي سيكون في البرلمان الجديد 70% نواب جدد يمثلون آراء وأفكار وأهداف جديدة خلافاً لآراء وأفكار وأهداف 30% النواب الحاليين الذين يمثلون هذه النسبة”، مبيناً انه “سيكون الجديد من النواب ضعف عدد النواب الذين يمثلون الحال وهذا سيكون غاية لا بد أن يدركها الكاظمي وهي غاية تزول أمامها الغايات”.

ورأى حرب، أن “حكومة الكاظمي حكومة انتخابات أولا وليس حكومة خدمات أو ازمات أو اصلاحات أو غير ذلك فجميع هذا ثانياً وتبقى الانتخابات أولاً وقبل الجميع”، لافتاً الى انه “اذا حقق الكاظمي حكومة الانتخابات فهي الطريق لتحقيق جميع الاهداف لكن ان لم يتحقق ذلك فلا  فائدة من الكل”.

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