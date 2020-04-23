مطالب في بغداد بالكشف عن الأراضي الاستراتيجية تحت يدي الحشد الشعبي في العاصمة وباقي المحافظات السنية

أول أزمة حقيقية للكاظمي رئيس المخابرات وسؤال: كيف سيطرت ميليشيا إيرانية على أراضي استراتيجية بين سفارتي أمريكا وبريطانيا؟





انتابت حالة من الغضب الشديد، سكان العاصمة بغداد، بعد الأنباء التي تكشفت عن سيطرة كتائب حزب الله العراق الإرهابية، على مناطق وقطع أراض استراتيجية في المنطقة الخضراء وفي مواجهة مبنى البرلمان والحكومة. وقال عراقيون: إن ما حدث مهزلة أمنية وسياسية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فتواجد ميليشيات إيرانية مسلحة في هذه الأماكن الحساسة خطر جسيم على الدولة ويجعل الدولة برمتها تحت سيف هذه الميليشات التي تأتمر بأمر إيران.

في نفس الوقت، طالب سياسيون الحكومة الموجودة بكشف كافة التفاصيل عن هذه الأراضي وسحبها على الفور من الميليشيات، وإذا كانت ملكية خاصة تشتريها الدولة حتى لاتصل إليها ثانيًا مثل هذه الميليشيات الإجرامية.

في نفس السياق، طالب سياسيون حكومة العراق بالكشف عن كافة الاراضي التي سيطر عليها الحشد الشعبي الإرهابي بالقوة، وبوضع اليد في العراق وبالخصوص في المحافظات السنية.

وتفجرت مفاجأة كبرى خلال الساعات الماضية، بعدما ترددت أنباء عن وضع كتائب حزب الله العراق الارهابية يدها على قطعة أرض مقابل البرلمان وسط بغداد. ونشر ناشطون على مواقع التواصل صورة ل الأرض التي سيطرت عليها الميليشيات. وفي حين تضاربت الأنباء، بين من قال إن مدير مكتب رئاسة الوزراء بالوكالة، وزوج أخت فالح الفياض (رئس هيئة الحشد السابق) منح أراضي استثمار لكتائب حزب الله، ومسؤولهم المالي في المنطقة الخضراء مقابل دار الضيافة الخاص برئيس الوزراء، وبين من قال إن الميليشيات وضعت يدها على تلك النقطة ونصبت خيماً هناك، قطع نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الشك باليقين. وقال في تغريدةعلى حسابه على تويتر، إن أحد الفصائل على موقع مهم في تلك المنطقة الدولية، الشديدة التحصين التي تجمع فيها سفارات دول كبرى ومؤسسات تابعة للدولة. كما تطرق إلى رسالة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، معتبرا أنها جاءت لتذكير الكتل حين خيّرها بين حالتي الدولة واللادولة. إلى ذلك، قال الاعرجي، بدأت الآن علامات اللادولة المتمثلة بالانهيار الاقتصادي والمالي وآخرها الأمني بعد سيطرة إحدى الفصائل على موقع مهم في المنطقة الدولية. كل ذلك من مسؤولية الأحزاب التي تُجامل بعضها البعض على حساب الدولة!"

وكان عبد المهدي، أصدر قراراً سابقاً، بفك ارتباط قوات العتبات التابعة للمرجعية من هيئة الحشد الشعبي الإرهابي، وجعلها مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة.

يأتي هذا القرار بعدما دعت قوات العتبات إلى إبعاد الحشد عن الصراعات الإقليمية والدولية وأن يكون مندرجا تحت سلطة الدولة.

وكشف الباحث البارز في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، المتخصص الأمريكي في الشؤون العسكرية والأمنية في العراق وإيران ودول الخليج، مايكل نايتس، عن سيطرة أكثر من 200 عنصر للمليشيا على قطعة الأرض المذكورة باالمنطقة الخضراء،

وقال نايتس عبر تويتر، إن انتزاع قطعة الأرض هذه مقلق للغاية، فقد قام نحو 200 مسلح من كتائب حزب الله، قبل ساعات، بإقامة خيم ومقرات مقابل دار الضيافة التابع لرئاسة الوزراء! ويصف نايتس الخطوة بـ «الخطيرة والمقلقة للغاية» على اعتبار أن الأرض المستولى عليها من قبل الميليشيا الموالية لإيران تقع على مفترق طريق حيوي في مركز السلطة ببغداد.

وأكد نايتس، أن قوات من عمليات بغداد والوحدات الخاصة العراقية تحاول منع عناصر الميليشيا من الاستيلاء على المكان الذي سيمنحهم مجال رؤية عال جداً، مشيراً إلى أن الموقع المسيطر عليه يقع بين سفارتي أمريكا وبريطانيا.

وقال مراقبون، إن ما حدث مهزلة أمنية وسياسية بمختلف المقاييس ولا يمكن قبوله ويتحمل عادل عبد المهدي مسؤوليته، وتتحمل المخابرات العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي مسؤولية هذا التدهور الأمني السريع كما أنها اول أزمة تقابله وعليه حلها.

أ.ي