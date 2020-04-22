"سنحرق زوارقكم".. تهديدات ترامب لإيران إيذان بحرب وشيكة تقتلع الملالي

مراقبون: ترامب لم يعد يتحمل النظام الإرهابي الحاكم في طهران والمرة القادمة مواجهة عسكرية



وسط العديد من الاستعراضات العسكرية البذيئة التي قامت بها إيران في الفترة الأخيرة، ووصفها بعض الخبراء العسكريون بأنها مجرد "شو" تعمده الملالي لتغييب الواقع المحزن والمخجل في إيران حول إصابات كورونا.

جاءت تهديدات الرئيس الأمريكي، ترامب تجاه إيران لتشعل النار في نظام الملالي الإرهابي، وترفع في وجهه الأنوار الحمراء، بعدما قال ترامب صراحة: وجهت البحرية الأمريكية بحرق أي زورق إيراني يقترب منها.

وبعد حادثة زوارق الحرس الإيراني واستفزازه لسفينة أميركية في بحر الخليج العربي، أكد الرئيس دونالد ترامب، أنه أمر البحرية الأميركية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأميركية.

وجاء ذلك بعد ساعات، من إعلان الحرس الثوري إطلاق قمر صناعي عسكري، ضمن ما وصفه الخبراء ببرنامج فضائي سري. وفي حين لم يتم التأكد من نجاح إطلاق القمر الصناعي، الذي أطلق عليه اسم "نور"، أثارت تلك العملية مخاوف الخبراء بشأن قدرة هذه التكنولوجيا على مساعدة إيران في تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات، لاسيما أن طهران كانت قد أعلنت تخليها عن كل القيود التي فرضها الاتفاق النووي مع القوى العالمية على برنامجها النووي والصاروخي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد في 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وكانت البحرية الأميركية أعلنت، أن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي "خطيرة واستفزازية". وذكرت في بيان أن 11 زورقاً تابعاً للحرس الثوري قامت بعمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفن البحرية الأميركية في الخليج. كما أشارت إلى أن "الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة 10 ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي.

وشهدت الأعوام الماضية شهدت تكراراً لسيناريو اقتراب زوارق إيرانية مسلحة من سفن حربية أميركية في الخليج،

في نفس السياق، من الاستفزاز الايراني، أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن طهران تمكّنت من رفع مدى صواريخها البحرية إلى 700 كيلومتر، في ظل تصاعد التوتر مع واشنطن. وأكد تنكسيري أن الحرس الثوري أنتج أيضاً حوامة بطول 55 متراً، بالإضافة إلى زوارق حربية وبوارج جديدة.

كما اعتبر تنكسيري أن وجود الأميركيين في المنطقة يزعزع الأمن، مشيراً للاحتكاكات الأخيرة التي حدثت بين بارجة أميركية وزوارق من الحرس الثوري. وزعم تنكسيري أن "الأميركيين هم من انتهكوا القوانين الدولية واعترضوا طريق زوارقنا ولم يردوا على نداءاتنا عبر الراديو ولذا واجهناهم بقوة.

وقال مراقبون إن تهديدات الرئيس ترامب لإيران واضحة تماما، فأي اقتراب للزوارق الإيرانية من سفن واشنطن سيقابل بالحرق، وهو ما يعجل بصدام وشيك بين واشنطن وإيران تكسر فيه عظام الملالي تماما ويعاقب على كل جرائمه الإرهابية.

أ.ي