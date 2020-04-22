ترامب يأمر قوات المارينز بتدمير أي زورق إيراني يعترض السفن الأميركية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أمر قوات المارينز الأمريكية، بتدمير أي زورق إيراني يعترض السفن الأمريكية.



وكتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه بتوتير: "أصدرت تعليمات للبحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق حربية إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر".



وكان الأسطول الخامس الأمريكي، قد نشر الأربعاء الماضي مشاهد من لحظة "تحرش" قطع للبحرية الإيرانية بسفن حربية أمريكية في الخليج العربي، حسب ما ذكره عبر حسابه في تويتر.