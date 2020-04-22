بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 22 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 22 نيسان 2020 04:45 م

ترامب يأمر قوات المارينز بتدمير أي زورق إيراني يعترض السفن الأميركية

ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أمر قوات المارينز الأمريكية، بتدمير أي زورق إيراني يعترض السفن الأمريكية.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه بتوتير: "أصدرت تعليمات للبحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق حربية إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر".

وكان الأسطول الخامس الأمريكي، قد نشر الأربعاء الماضي مشاهد من لحظة "تحرش" قطع للبحرية الإيرانية بسفن حربية أمريكية في الخليج العربي، حسب ما ذكره عبر حسابه في تويتر.
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