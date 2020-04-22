إيران تسجل 1194 إصابة جديدة و94 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من ألف إصابة و94 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانيش جهانبور إلى "تسجيل 1194 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الاجمالي الى 85996 حالة".



ولفت جهانبور إلى "ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في البلاد الى 5391 بعد تسجيل 94 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية".



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية "تعافي 63113 مصابا بكورونا حتى الآن".



