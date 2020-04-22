بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 22 نيسان 2020
آخر الأخبار
ترامب يأمر قوات المارينز بتدمير أي زورق إيراني يعترض السفن الأميركية تسجيل 6 حالات إصابة بفايروس كورونا في البصرة إيران تسجل 1194 إصابة جديدة و94 وفاة بكورونا ارتفاع حصيلة تفجير خانقين إلى قتيل وسبعة جرحى من الأمن نائبة تكشف الوزارات المخصصة للمكون السني.. والكربولي: النظام السياسي العراقي يتخبط نينوى .. الاولى في انتاج وتسويق الحنطة ديالى لن تزرع الرز هذا الموسم مجلس القضاء يناقش جريمة "العنف الاسري" مع وفد نسوي عالي المستوى الاكراد يشكلون لجنة موحدة للتفاوض حول تشكيل الحكومة دولة القانون : تمرير حكومة الكاظمي بات " صعبا للغاية "
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 22 نيسان 2020 04:01 م

إيران تسجل 1194 إصابة جديدة و94 وفاة بكورونا

كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من ألف إصابة و94 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانيش جهانبور إلى "تسجيل 1194 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الاجمالي الى 85996 حالة".

ولفت جهانبور إلى "ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في البلاد الى 5391 بعد تسجيل 94 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية "تعافي 63113 مصابا بكورونا حتى الآن".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا-العراق

تسجيل 6 حالات إصابة بفايروس كورونا في البصرة 22 نيسان 2020 04:10 م

دانا الكاتب

الاكراد يشكلون لجنة موحدة للتفاوض حول تشكيل الحكومة 22 نيسان 2020 02:58 م

سعد المطلبي

دولة القانون : تمرير حكومة الكاظمي بات " صعبا للغاية " 22 نيسان 2020 02:52 م

عالية نصيف

عالية نصيف تطالب بصرف رواتب الذين تم تعيينهم وفق نظام الحذف والاستحداث 22 نيسان 2020 02:39 م

عباس سروط

نائب عن الحكمة: موقفنا ما زال داعماً للكاظمي، ولم ننسحب عنه كما يتم الترويج عنه في وسائل الإعلام 22 نيسان 2020 02:33 م

النائب برهان المعموري

المعموري: على الدولة غلق أبواب الفساد واسترجاع الأموال المسروقة 22 نيسان 2020 02:26 م

سعران الأعاجيبي

نائب : الكاظمي شارف على الانتهاء من إعداد كابينته الوزاريَّة وسيقدمها للتصويت خلال الأيام المقبلة 22 نيسان 2020 02:23 م

رياض-المسعودي (1)

نائب عن سائرون: الكاظمي سيواجه ثلاثة تحديان في حال تمريره بالبرلمان 22 نيسان 2020 02:20 م

التعليقات