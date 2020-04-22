ارتفاع حصيلة تفجير خانقين إلى قتيل وسبعة جرحى من الأمن

أفاد مصدر أمني في ديالى بارتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف دورية أمنية في أطراف خانقين إلى قتيل و7 جرحى.



وقال المصدر، إن حصيلة الهجوم بعبوة ناسفة والذي استهدف قوة امنية في منطقة "نارين" بين قضاء خانقين وناحية قره تبه ارتفت إلى قتيل و7 جرحى" مبينا عنصرين من استخبارات ديالى اصيبا بجروح وقتل عنصر ثالث وجرح 4 عناصر من شرطة الطوارئ وعنصر اخر من الفوج النموذجي .



وأضاف" أن القوات الأمنية تعرضت للهجوم خلال عملية تعقب لأحد أوكار داعش في اطراف خانقين بناءُ على معلومات استخبارية دقيقة".



وتشهد مناطق أطراف خانقين حوادث أمنية متواصلة منذ نحو 4 سنوات بعد انسحاب قطعات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها والتي خلفت فراغ امني استغلته الجماعات الارهابية لتنفيذ هجماتها.