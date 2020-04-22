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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 نيسان 2020 03:03 م

ديالى لن تزرع الرز هذا الموسم

رز برازيلي

اعلنت دائرة الموارد المائية في ديالى، عن حظر زراعة الشلب "الرز" ،  في المحافظة للموسم الحالي.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري في تصريح صحفي :" ان قرارا رسميا صدر بحظر زراعة الشلب في منطقة حوض نهر دجلة ، ومن ضمنه المناطق الواقعة في ديالى  ، للموسم الحالي للحفاظ على الخزين المائي الموجود ، خاصة وان مستوى تساقط الامطار والسيول لم يكن بحجم الموسم الماضي".

واضاف المعموري :" ان الخزين المائي في سدود ديالى سيؤمن حاجة الخطط الزراعية الى نهاية 2020 "، لافتا الى :" ان كمية الخزين الحالية تصل الى اكثر من ملياري متر مكعب في بحيرتي حمرين والعظيم ،  وان حظر زراعة الشلب جاء لانه محصول يحتاج الى وفرة مائية كبيرة ، وهذا غير متوفر في ظل الظروف الراهنة ".

وكانت ديالى سمحت الموسم الماضي بزراعة الاف من الدونمات من محصول الشلب بعد توقف دام نحو عقدين بسبب قلة الخزين المائي ، واغلب المحصول زرع ضمن مايعرف بحوض نهر دجلة.

ف.ا
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