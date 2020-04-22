ديالى لن تزرع الرز هذا الموسم



اعلنت دائرة الموارد المائية في ديالى، عن حظر زراعة الشلب "الرز" ، في المحافظة للموسم الحالي.



وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري في تصريح صحفي :" ان قرارا رسميا صدر بحظر زراعة الشلب في منطقة حوض نهر دجلة ، ومن ضمنه المناطق الواقعة في ديالى ، للموسم الحالي للحفاظ على الخزين المائي الموجود ، خاصة وان مستوى تساقط الامطار والسيول لم يكن بحجم الموسم الماضي".



واضاف المعموري :" ان الخزين المائي في سدود ديالى سيؤمن حاجة الخطط الزراعية الى نهاية 2020 "، لافتا الى :" ان كمية الخزين الحالية تصل الى اكثر من ملياري متر مكعب في بحيرتي حمرين والعظيم ، وان حظر زراعة الشلب جاء لانه محصول يحتاج الى وفرة مائية كبيرة ، وهذا غير متوفر في ظل الظروف الراهنة ".



وكانت ديالى سمحت الموسم الماضي بزراعة الاف من الدونمات من محصول الشلب بعد توقف دام نحو عقدين بسبب قلة الخزين المائي ، واغلب المحصول زرع ضمن مايعرف بحوض نهر دجلة.



ف.ا