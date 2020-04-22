مجلس القضاء يناقش جريمة "العنف الاسري" مع وفد نسوي عالي المستوى

اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان معاقبة مرتكب ‏جريمة العنف الاسري ، اياً كانت صفته في الاسرة.



وناقش زيدان مع وفد نسوي رفيع موضوع العنف الاسري واجراءات القضاء للحد من هذه الجريمة ومحاسبة ‏مرتكبيها ، مؤكدا :" ان القانون ينص على معاقبة مرتكب جريمة العنف ‏الاسري أياً كانت صفته في الأسرة، اذ لايوجد مسوغ قانوني أو شرعي يبرر ارتكاب ‏هذه الجريمة ، شأنها شأن بقية الجرائم التي يعاقب عليها القانون".



وابدى رئيس ‏المجلس التوجيهات الى المحاكم المختصة بتسهيل اجراءات تسجيل شكاوى العنف ‏الأسري واتخاذ الاجراءات القانونية السريعة والرادعة بحق من يرتكب هذه الجريمة ، ‏اضافة الى تسهيل اجراءات حصول المرأة على حقوقها في موضوع النفقة وحضانة ‏الاولاد.‏



و ضم الوفد النائبات آلا طالباني رئيسة تجمع البرلمانيات وميسون ‏الساعدي و انتصار الجبوري عن لجنة المرأة النيابية ،وحنان الفتلاوي ‏مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة و ابتسام عزيز مدير عام دائرة ‏تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء .

ف.ا