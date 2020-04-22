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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 نيسان 2020 03:00 م

مجلس القضاء يناقش جريمة "العنف الاسري" مع وفد نسوي عالي المستوى

رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان

اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان  معاقبة مرتكب ‏جريمة العنف الاسري ، اياً كانت صفته في الاسرة.

وناقش  زيدان  مع وفد نسوي رفيع موضوع العنف الاسري واجراءات القضاء للحد من هذه الجريمة ومحاسبة ‏مرتكبيها ، مؤكدا  :" ان القانون ينص على معاقبة مرتكب جريمة العنف ‏الاسري أياً كانت صفته في الأسرة، اذ لايوجد مسوغ قانوني أو شرعي يبرر ارتكاب ‏هذه الجريمة ، شأنها شأن  بقية الجرائم التي يعاقب عليها القانون".

وابدى رئيس ‏المجلس التوجيهات الى المحاكم المختصة بتسهيل اجراءات تسجيل شكاوى العنف ‏الأسري واتخاذ الاجراءات القانونية السريعة والرادعة بحق من يرتكب هذه الجريمة ، ‏اضافة الى تسهيل اجراءات حصول المرأة على حقوقها في موضوع النفقة وحضانة ‏الاولاد.‏

و ضم الوفد النائبات  آلا طالباني رئيسة تجمع البرلمانيات وميسون ‏الساعدي و انتصار الجبوري عن لجنة المرأة النيابية ،وحنان الفتلاوي ‏مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة و ابتسام عزيز مدير عام دائرة ‏تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء .

 

ف.ا

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