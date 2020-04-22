مجلس القضاء يناقش جريمة "العنف الاسري" مع وفد نسوي عالي المستوى

اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان معاقبة مرتكب جريمة العنف الاسري ، اياً كانت صفته في الاسرة.
وناقش زيدان مع وفد نسوي رفيع موضوع العنف الاسري واجراءات القضاء للحد من هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها ، مؤكدا :" ان القانون ينص على معاقبة مرتكب جريمة العنف الاسري أياً كانت صفته في الأسرة، اذ لايوجد مسوغ قانوني أو شرعي يبرر ارتكاب هذه الجريمة ، شأنها شأن بقية الجرائم التي يعاقب عليها القانون".
وابدى رئيس المجلس التوجيهات الى المحاكم المختصة بتسهيل اجراءات تسجيل شكاوى العنف الأسري واتخاذ الاجراءات القانونية السريعة والرادعة بحق من يرتكب هذه الجريمة ، اضافة الى تسهيل اجراءات حصول المرأة على حقوقها في موضوع النفقة وحضانة الاولاد.
و ضم الوفد النائبات آلا طالباني رئيسة تجمع البرلمانيات وميسون الساعدي و انتصار الجبوري عن لجنة المرأة النيابية ،وحنان الفتلاوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة و ابتسام عزيز مدير عام دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء .
ف.ا