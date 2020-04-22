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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 نيسان 2020 02:58 م

الاكراد يشكلون لجنة موحدة للتفاوض حول تشكيل الحكومة

دانا الكاتب

كشف النائب عن الحزب الديقراطي الكردستاني دانا الكاتب، عن عزم القوى السياسية الكردية تشكيل لجنة تفاوضية موحدة لبحث تشكيل الحكومة، مبينا :" ان اللجنة ستكون تحت اشراف رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ".

وقال الكاتب في تصريح صحفي :" ان الوفد التفاوضي الكردي الاخير المرسل الى بغداد لم يمتلك صلاحيات التفاوض على تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي او البرنامج الانتخابي".

واضاف :" ان القوى الكردية تعتزم تشكيل لجنة تفاوضية موحدة لبحث الحقائب وآلية  تشكيل حكومة الكاظمي والبرنامج وتثبيت حقوق الاكراد ، وستكون اللجنة باشراف  رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ".

واوضح الكاتب:" ان المفاوضات المقبلة ستجري لبحث حصص المكون الكردي وتثبيت حقوق الاقليم في الموازنة، فضلا عن انهاء ازمة المناطق المتنازع عليها وفقا للدستور الاتحادي".

ف.ا
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