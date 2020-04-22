الاكراد يشكلون لجنة موحدة للتفاوض حول تشكيل الحكومة



كشف النائب عن الحزب الديقراطي الكردستاني دانا الكاتب، عن عزم القوى السياسية الكردية تشكيل لجنة تفاوضية موحدة لبحث تشكيل الحكومة، مبينا :" ان اللجنة ستكون تحت اشراف رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ".



وقال الكاتب في تصريح صحفي :" ان الوفد التفاوضي الكردي الاخير المرسل الى بغداد لم يمتلك صلاحيات التفاوض على تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي او البرنامج الانتخابي".



واضاف :" ان القوى الكردية تعتزم تشكيل لجنة تفاوضية موحدة لبحث الحقائب وآلية تشكيل حكومة الكاظمي والبرنامج وتثبيت حقوق الاكراد ، وستكون اللجنة باشراف رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ".



واوضح الكاتب:" ان المفاوضات المقبلة ستجري لبحث حصص المكون الكردي وتثبيت حقوق الاقليم في الموازنة، فضلا عن انهاء ازمة المناطق المتنازع عليها وفقا للدستور الاتحادي".



ف.ا