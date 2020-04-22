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الأربعاء, 22 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 نيسان 2020 02:43 م

بسبب كورونا ..العراق يتوقع إرتفاع نسبة الفقر لأكثر من 20بالمائة

الفقر

توقعت وزارة التخطيط، إرتفاع نسبة الفقر في البلاد الى أكثر من 20% بسبب ظروف جائحة كورونا.

وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، إن "العراق سجل انخفاضا في معدلات الفقر عام 2019، إذ وصلت الى 20 بالمئة، ولكن في ظل الظروف الحالية والازمة المالية وتداعياتها، نتوقع ارتفاع هذه النسبة بما يسمى الارتفاع وفق الفقر الطالع الذي يكون نتيجة الظروف الطارئة".

واضاف الهنداوي ، انه "لا يوجد مسح بنسبة الارتفاع في الوقت الحاضر، لذلك اعدت وزارة التخطيط خطة من ثلاثة محاور لتجاوز الازمة، بعضها جرى العمل على تنفيذه وتطبيقه كتوفير الامن الغذائي للفئات الهشة من خلال تمكين وزارة التجارة من توفير مواد البطاقة التموينية، لاسيما المواد الاساسية من الرز والسكر والسمن والطحين، وتوزيعها بين المواطنين ".

وبين، إن "المحور الثاني يتضمن توفير الدعم المالي للشرائح المتضررة نتيجة جائحة كورونا والحجر الصحي التي ألقت بظلالها على الأسر الفقيرة"، مشيرا الى أن الحكومة خصصت في هذا الصدد منحة طارئة لهذه الاسر بواقع 600 مليار دينار، وسيتم توزيعها على دفعتين، الاولى خلال الايام المقبلة، والدفعة الثانية الشهر المقبل".

وأكد الهنداوي أن هذه المنح ستستمر لشهر آخر إذا استمرت الظروف على هذا الحال".

ولفت الى أن المحور الثالث الذي تعمل وزارة التخطيط عليه يتمثل بمعالجة التداعيات التي ستفرزها هذه الازمة، لافتا الى ان هناك قاعدة معلومات تم اعدادها عن الذين قدموا على المنحة، والذين تجاوز عددهم 13 مليون شخص، اغلبهم يعمل في القطاع الخاص".

ف.ا
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