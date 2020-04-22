عالية نصيف تطالب بصرف رواتب الذين تم تعيينهم وفق نظام الحذف والاستحداث



طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة الوزراء ووزارة المالية بصرف رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم ضمن نظام الحذف والاستحداث الذي أطلقته الدولة سنة ٢٠١٦ ، منتقدة بشدة تأخير صرف رواتب العديد من الذين تم تعيينهم في عام ٢٠١٩ في عدة وزارات من بينها التربية والثقافة .



وقالت في بيان اليوم :" ان العديد من الذين تم تعيينهم وفق نظام الحذف والاستحداث الذي انطلق بعد تظاهرات ٢٠١٦ وخصوصا المعينين في عام ٢٠١٩ لم يتسلموا رواتبهم، في حين يفترض أن الأموال موجودة وإلا فكيف تم تعيينهم بلا رواتب؟ " .



واوضحت " أن العديد منهم تم تعيينهم في وزارة التربية، بالإضافة إلى ألف و ٤٠٠ موظف في وزارة الثقافة لم تصرف رواتبهم منذ خمسة شهور، علما بأن موظفي مقر الوزارة ودائرة قصر المؤتمرات قد استلموا رواتبهم منذ الشهر الأول، أي أن هناك انتقائية في الموضوع، بالإضافة الى الإهمال والتسويف الحاصل بين وزارتي الثقافة والمالية".



وشددت نصيف على " ضرورة معرفة الجهة التي تسببت في تأخير رواتبهم، وضرورة صرفها بأسرع وقت ممكن، فالتعيين والحصول على فرصة العمل حق مكفول لكل عراقي وليس فضلاً ولا منة من أية جهة، مبينة غالبية المعينين ليس لديهم مصدر دخل، أي أن عوائلهم بلا قوت يومي، والرواتب هي أبسط حقوقهم".



ف.ا