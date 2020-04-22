بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 22 نيسان 2020
آخر الأخبار
ترامب يأمر قوات المارينز بتدمير أي زورق إيراني يعترض السفن الأميركية تسجيل 6 حالات إصابة بفايروس كورونا في البصرة إيران تسجل 1194 إصابة جديدة و94 وفاة بكورونا ارتفاع حصيلة تفجير خانقين إلى قتيل وسبعة جرحى من الأمن نائبة تكشف الوزارات المخصصة للمكون السني.. والكربولي: النظام السياسي العراقي يتخبط نينوى .. الاولى في انتاج وتسويق الحنطة ديالى لن تزرع الرز هذا الموسم مجلس القضاء يناقش جريمة "العنف الاسري" مع وفد نسوي عالي المستوى الاكراد يشكلون لجنة موحدة للتفاوض حول تشكيل الحكومة دولة القانون : تمرير حكومة الكاظمي بات " صعبا للغاية "
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 نيسان 2020 02:39 م

عالية نصيف تطالب بصرف رواتب الذين تم تعيينهم وفق نظام الحذف والاستحداث

عالية نصيف

 طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة الوزراء ووزارة المالية بصرف رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم ضمن نظام الحذف والاستحداث الذي أطلقته الدولة سنة ٢٠١٦ ، منتقدة بشدة تأخير صرف رواتب العديد من الذين تم تعيينهم في عام ٢٠١٩ في عدة وزارات من بينها التربية والثقافة .

وقالت في بيان اليوم :" ان العديد من الذين تم تعيينهم وفق نظام الحذف والاستحداث الذي انطلق بعد تظاهرات ٢٠١٦ وخصوصا المعينين في عام ٢٠١٩ لم يتسلموا رواتبهم، في حين يفترض أن الأموال موجودة وإلا فكيف تم تعيينهم بلا رواتب؟ " .

واوضحت "  أن العديد منهم تم تعيينهم في وزارة التربية، بالإضافة إلى ألف و ٤٠٠ موظف في وزارة الثقافة لم تصرف رواتبهم منذ خمسة شهور، علما بأن موظفي مقر الوزارة ودائرة قصر المؤتمرات قد استلموا رواتبهم منذ الشهر الأول، أي أن هناك انتقائية في الموضوع، بالإضافة الى الإهمال والتسويف الحاصل بين وزارتي الثقافة والمالية".

وشددت نصيف على " ضرورة معرفة الجهة التي تسببت في تأخير رواتبهم، وضرورة صرفها بأسرع وقت ممكن، فالتعيين والحصول على فرصة العمل حق مكفول لكل عراقي وليس فضلاً ولا منة من أية جهة،  مبينة  غالبية المعينين ليس لديهم مصدر دخل، أي أن عوائلهم بلا قوت يومي، والرواتب هي أبسط حقوقهم".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا-العراق

تسجيل 6 حالات إصابة بفايروس كورونا في البصرة 22 نيسان 2020 04:10 م

كورونا

إيران تسجل 1194 إصابة جديدة و94 وفاة بكورونا 22 نيسان 2020 04:01 م

دانا الكاتب

الاكراد يشكلون لجنة موحدة للتفاوض حول تشكيل الحكومة 22 نيسان 2020 02:58 م

سعد المطلبي

دولة القانون : تمرير حكومة الكاظمي بات " صعبا للغاية " 22 نيسان 2020 02:52 م

عباس سروط

نائب عن الحكمة: موقفنا ما زال داعماً للكاظمي، ولم ننسحب عنه كما يتم الترويج عنه في وسائل الإعلام 22 نيسان 2020 02:33 م

النائب برهان المعموري

المعموري: على الدولة غلق أبواب الفساد واسترجاع الأموال المسروقة 22 نيسان 2020 02:26 م

سعران الأعاجيبي

نائب : الكاظمي شارف على الانتهاء من إعداد كابينته الوزاريَّة وسيقدمها للتصويت خلال الأيام المقبلة 22 نيسان 2020 02:23 م

رياض-المسعودي (1)

نائب عن سائرون: الكاظمي سيواجه ثلاثة تحديان في حال تمريره بالبرلمان 22 نيسان 2020 02:20 م

التعليقات