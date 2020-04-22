نائب : الكاظمي شارف على الانتهاء من إعداد كابينته الوزاريَّة وسيقدمها للتصويت خلال الأيام المقبلة



اكد عضو مجلس النواب سعران الأعاجيبي "، أنَّ "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد شارف على الانتهاء من إعداد كابينته الوزاريَّة وبرنامجه الحكومي، وسيقدمها للتصويت خلال الأيام المقبلة، وقد يحسم الأمر الأسبوع المقبل كأقصى حد.



وقال الأعاجيبي: إنَّ "المفاوضات تجري على قدم وساق من أجل إنهاء تشكيلة الكاظمي الوزاريَّة، بالرغم من أنَّ الأمور لم تحسم بعد ولا تزال المشاورات بشأن الأسماء لكي يتم عرضها على البرلمان في جلسة تدعو لها هيئة الرئاسة.



وأضاف "لا يوجد دوام في البرلمان، والنواب ينتظرون تشكيل الحكومة من أجل عقد جلسة طارئة.



من جانبها قالت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت إنَّ "الحوارات ماضية بين الكتل السياسية وفريق رئيس الوزراء المكلف بشأن اكتمال الكابينة الوزارية وتقديمها لجلسة منح الثقة أمام البرلمان", مبينة أنَّ "الحوارات وصلت الى طريق واضح ووفق الاستحقاق الانتخابي للكتل

السياسية.



ف.ا