نائب عن سائرون: الكاظمي سيواجه ثلاثة تحديان في حال تمريره بالبرلمان

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان رئيس الوزراء المكلف سيواجه ثلاثة تحديات في حال تم تمريره داخل مجلس النواب، منها العامل السياسي المتمثل باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، والعامل الاقتصادي والمتضمن انهيار اسعار النفط الى مستويات قد تجعل الحكومة غير قادرة على تامين الرواتب خلال الاشهر القادمة، والتحدي الثالث الصحي والمتمثل بازمة كورونا التي القت بضلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وغيره في البلد.



وقال المسعودي ان القوى السياسية تحاول ان تنتج حكومة بمقاساتها التي لا تتلاءم مع تطلعات الشعب العراقي، لافتا الى ان الاكراد لديهم مطالب خاصة بالاحزاب الكردستانية ، والقوى السنية كذلك.



واوضح، انه ليس النجاح ان تمرر حكومة الكاظمي وانما النجاح بان تحقق الحكومة الجديدة الاهداف المرسومة.



ولفت الى ان القوى السياسية ترغب برئيس وزراء فارغ المحتوى ، أي بمعنى ان هناك جهة تريد منصب الامانة العامة وجهة اخرى تريد منصب سكرتير القائد العام وكذلك منصب مدير مكتب رئيس الوزراء بحيث يبقى الرئيس لوحده يعمل وهذا بحد ذاته تحدي كبير.

ف.ا