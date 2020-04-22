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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 نيسان 2020 02:16 م

ائتلاف دولة القانون يؤكد وجود خلافات على بعض الوزارات السيادية في حكومة الكاظمي

كاطع الركابي

 اكد ائتلاف دولة القانون،  وجود خلافات على بعض الوزارات السيادية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

  وقال   عضو  الائتلاف كاطع الركابي    ان هناك اتصالات ومباحثات ما زالت مستمرة بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والكتل وبعض الفرقاء السياسيين ومع القوى السنية والشيعية التي تبنت ترشيحه وكذلك الكردية حيث وصل امس وفدا كرديا الى بغداد للتباحث حول تشكيل الحكومة.

واضاف الركابي: ان هناك حراكا سياسيا حميما من اجل الاسراع بتقديم الكاظمي كابينته الوزارية، مبينا كان يفترض ان تقدم الكابينة في الاسبوع الحالي، الا ان هناك خلافات على بعض الوزارات من قبل بعض الكتل التي تحاول الابقاء على وزاراتها في الحكومة الجديدة، التي حالت دون تمرير كابينة الكاظمي خلال الاسبوع الحالي.

ورجح ان يقدم الكاظمي كابينته الوزارية الاسبوع المقبل، وقد تكون ليست كاملة العدد في حال عدم استكمال المفاوضات مع الكتل والمكونات التي تطالب باستحقاقاتها في الحكومة الجديدة، ربما تكون منقوصة لوزارتين او اكثر.

ف.أ

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