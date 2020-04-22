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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 نيسان 2020 01:10 م

الاتحاد الوطني : حكومة الاقليم عاجزة عن صرف الرواتب بانتظام شهريا

الاتحاد الوطني الكردستاني


كشف  الاتحاد الوطني الكردستاني، عن عدم تمكن  حكومة اقليم كرستان، لحد اليوم ، من  صرف اي راتب بشكل منتظم   شهريا .

وقال النائب عن الاتحاد الوطني  عبدالناصر احمد، في تصريح صحفي : "عندما قالت رئيسة برلمان كردستان قبل فترة ، ان حكومة اقليم كردستان لن تتمكن من صرف رواتب الموظفين في المستقبل، نفى عدد من البرلمانيين وحتى الحكومة ذلك التصريح، لكننا نرى تلك الحقيقة تتجسد اليوم".

واضاف: "وفقا لمعلوماتنا فان حكومة اقليم كردستان لاتستطيع صرف الرواتب كل 30 يوما، بل تستطيع صرف الرواتب كل 45 او 60 يوماً".

وتابع: "وفقا لزياراتنا الى المنافذ الحدودية والمطارات رأينا ان الواردات مازالت كما هي في السابق ، لكن رغم ذلك فحكومة اقليم كردستان لاتستطيع دفع الرواتب كما قالت في السابق بان اولوياتها ستكون توفير الرواتب".

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