الاتحاد الوطني : حكومة الاقليم عاجزة عن صرف الرواتب بانتظام شهريا



كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، عن عدم تمكن حكومة اقليم كرستان، لحد اليوم ، من صرف اي راتب بشكل منتظم شهريا .



وقال النائب عن الاتحاد الوطني عبدالناصر احمد، في تصريح صحفي : "عندما قالت رئيسة برلمان كردستان قبل فترة ، ان حكومة اقليم كردستان لن تتمكن من صرف رواتب الموظفين في المستقبل، نفى عدد من البرلمانيين وحتى الحكومة ذلك التصريح، لكننا نرى تلك الحقيقة تتجسد اليوم".



واضاف: "وفقا لمعلوماتنا فان حكومة اقليم كردستان لاتستطيع صرف الرواتب كل 30 يوما، بل تستطيع صرف الرواتب كل 45 او 60 يوماً".



وتابع: "وفقا لزياراتنا الى المنافذ الحدودية والمطارات رأينا ان الواردات مازالت كما هي في السابق ، لكن رغم ذلك فحكومة اقليم كردستان لاتستطيع دفع الرواتب كما قالت في السابق بان اولوياتها ستكون توفير الرواتب".



