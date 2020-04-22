حقوق الانسان تحذر من صيف"حزين" في ديالى .. لهذا السبب



حذرت مفوضية حقوق الانسان، من زيادة حالات الغرق في محافظة ديالى مع اقتراب موسم الصيف، داعية الى انشاء مسابح ومدن مائية لتكون بديلا للانهر والجداول الزراعية.



وقال مدير مكتب المفوضية في المحافظة صلاح مهدي في تصريح صحفي :" ان محافظة ديالى تفقد سنويا من 25- 30 شخصا ، اغلبهم اطفال وشباب ، بسبب الغرق في الانهر والجداول المائية نتيجة عدم اعتماد اطر السلامة العامة ".



واضاف :" ان حقوق الانسان تحذر من موسم حزين قد يؤدي الى ارتفاع كبير في معدلات الغرق ،مع تسجيل اول حالة يوم امس ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ".



ودعا مهدي الى فتح باب الاستثمار لانشاء مسابح او تحديد اماكن للسباحة مع ضمان وجود فرق انقاذ او شرطة نهرية للحالات الطارئة .



وتعاني ديالى من شحة وجود المسابح ، ما يدفع الالاف الى السباحة بالانهر والجداول النهرية رغم خطورتها الصحية وغرق العشرات سنويا .