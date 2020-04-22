الفتلاوي : جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي .. الاسبوع المقبل



اعلن النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي:" ان مجلس النواب سيعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الاسبوع المقبل ".



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان الكاظمي اكمل جزءا كبيرا من حكومته ، ومشاوراته السياسية لازالت مستمرة مع الكتل "، مشيرا الى انه سيقدم خلال اليومين المقبلين طلبا رسميا لعقد جلسة منح الثقة.



واضاف :" ان اغلب القوى السياسية مؤيدة لتمرير الكاظمي ولا توجد اعتراضات كبيرة قد تؤدي الى فشله داخل البرلمان" ، مبينا :" ان رئاسة مجلس النواب ستحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي".



