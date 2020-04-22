تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا في النجف

أفادت دائرة صحة النجف، اليوم الأربعاء، بتسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا.

وأعلنت الدائرة في بيان اليوم عن قيام مختبر الصحة العامة في النجف هذا اليوم الأربعاء 22/4/2020 بإجراء الفحوصات على 105عينة منها 31 عينة ضمن خطة المسح العشوائي و26 عينة للوافدين المحجورين.



وأوضح البيان، أنه قد أثبتت هذه الفحوصات عدم وجود إصابة بين عينات المسح أو عينات الوافدين فيما تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بالفايروس وعلى النحو الاتي :-



- حالتان مشتبه بهما خاضعتان للتحريات الوبائية الاولى / النجف – حي الميلاد والثانية الكوفة – حي المتنبي



- حالة واحدة ملامسة لحالة موجبة في /الكوفة – حي ميسان



وبذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-



287 حالة مؤكدة



238 شفاء



5 حالات وفاة .



