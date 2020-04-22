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الأربعاء, 22 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 22 نيسان 2020 12:21 م

الأعاجيبي: الكاظمي شارف على الانتهاء من إعداد كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي

سعران الأعاجيبي

قال النائب سعران الأعاجيبي، إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد شارف على الانتهاء من إعداد كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي، وسيقدمهما للتصويت خلال الأيام المقبلة، وقد يحسم الأمر الأسبوع المقبل كأقصى حد.

وأضاف الأعاجيبي، أن "المفاوضات تجري على قدم وساق من أجل إنهاء تشكيلة الكاظمي الوزارية، بالرغم من أن الأمور لم تحسم بعد ولا تزال المشاورات بشأن الاسماء لكي يتم عرضها على البرلمان في جلسة تدعو لها هيئة الرئاسة".

وتابع: "لا يوجد دوام في البرلمان، والنواب ينتظرون تشكيل الحكومة من أجل عقد جلسة طارئة"، منوهاً إلى أن "البرلمان لم يبدأ بفصله التشريعي بعد والذي كان يجب أن يبدأ في آذار الماضي، وبسبب الأوضاع الصحية وانتشار وباء كورونا تم تأجيل الفصل التشريعي".

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