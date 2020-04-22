الأعاجيبي: الكاظمي شارف على الانتهاء من إعداد كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي

قال النائب سعران الأعاجيبي، إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد شارف على الانتهاء من إعداد كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي، وسيقدمهما للتصويت خلال الأيام المقبلة، وقد يحسم الأمر الأسبوع المقبل كأقصى حد.

وأضاف الأعاجيبي، أن "المفاوضات تجري على قدم وساق من أجل إنهاء تشكيلة الكاظمي الوزارية، بالرغم من أن الأمور لم تحسم بعد ولا تزال المشاورات بشأن الاسماء لكي يتم عرضها على البرلمان في جلسة تدعو لها هيئة الرئاسة".

وتابع: "لا يوجد دوام في البرلمان، والنواب ينتظرون تشكيل الحكومة من أجل عقد جلسة طارئة"، منوهاً إلى أن "البرلمان لم يبدأ بفصله التشريعي بعد والذي كان يجب أن يبدأ في آذار الماضي، وبسبب الأوضاع الصحية وانتشار وباء كورونا تم تأجيل الفصل التشريعي".