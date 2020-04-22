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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 نيسان 2020 11:54 ص

الحكمة : مكاتب الوزراء تستغل تصريف الاعمال للمتاجرة بالعقود والمناصب

تيار الحكمة

اتهم تيار "الحكمة" مكاتب الوزراء بادارة الوزارات من خلال العقود وبيع المناصب ،مستغلين فترة تصريف الاعمال.

وقال النائب عن تيار الحكمة عباس سروط في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ترك الامر بعد استقالته ، مما جعل العديد من الوزارات تستغل فترة تصريف الاعمال لارتكاب العديد من الفساد المالي والاداري”.

واضاف :"  ان اغلب الوزارات تدار من قبل مكاتب الوزراء ، التي قامت باعمال بيع وشراء للمناصب وابرام عقود يشوبها الفساد ، فضلا عن عمليات التعيين التي تجري في الوزارات".

واوضح  سروط :" ان انتشار تلك الاعمال في الوزارات يعود لغياب الرقيب على من سبقهم باعمال الفساد ، مما دفع الاخرين للتمادي" ، داعيا الكتل السياسية الى عدم الضغط لابقاء اي وزير بحكومة عبد المهدي في حكومة الكاظمي .

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