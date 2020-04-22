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الأربعاء, 22 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 22 نيسان 2020 11:38 ص

الخارجية: تسيير رحلتين استثنائيتين لإعادة 307 عراقيين عالقين في إيران وعُمان

الخطوط-الجوية-العراقية
أعلنت وزارة الخارجية، أن رحلتين استثنائيتين غادرتا كلا من طهران ومسقط إلى بغداد لإعادة أكثر من 300 عراقي علقوا في إيران وسلطنة عمان.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الرحلة الاستثنائية الأولى، التي سيّرتها السفارة العراقية لدى سلطنة عُمان، قد غادرت مسقط وعلى متنها 153 مسافرا من العراقيين العالقين في هذا البلد بسبب إجراءات الحظر الوقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أفاد المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، بمغادرة الرحلة الاستثنائية من طهران إلى بغداد، وعلى متنها 154 مسافرا، لإعادة العراقيين العالقين في ايران على خلفية الظروف نفسها.
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