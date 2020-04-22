«حزب الله».. يُخرب «لبنان والعراق» و يُعقم إيران

على الرغم من الاتهامات التي صوبها المجتمع الدولي نحو نظام الملالي بشأن تعامله مع أزمة وباء كورونا القاتل، وتقليله من شأن الأزمة الكارثية التي تهدد بلدان العالم؛ إلا أن الدولة الإيرانية لا تزال لا تلقي بالًا لهذه الاتهامات، حتى بعد تأزم الأوضاع ووفاة وإصابة الآلاف من الواطنين، نتيجة تفش الوباء باكتساح داخل المحافظات الإيرانية كافة.

حزب الله من الإرهاب للطب

ففي لفتة غير عادية ومألوفة عن “حزب الله” أحد أذرع إيران الإرهابية، تداول رواد مواقع التواصل تويتر، مقطع فيديو لأعضاء من حزب الله، يقومون بتعقيم عدد من المنشآت في مدينة قم الإيرانية، ضد وباء كورونا الأمر الذي انتاب عدد من المواطنين الإيرانين، بالإضافة إلى مواطني “لبنان والعراق”.





إذ يعرف “حزب الله”، بأعماله الإجرامية والتخريبية والإرهابية؛ التريخ الأسود والإجرامي يلاحقه منذ نشأته الأولى، ناهيك عن أعمال القتل والتخريب والدمار التي تبناها ويفخر بها.





مواطنو إيران

من قلب مدينة قم الإيرانية، ومنذ عدة أسابيع، انطلق الوباء القاتل كورونا، ليفتك بأرواح الآلاف، في ظل إصرار نظام الملالي، على إنكار الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى سوء الأوضاع وانتشار الأمراض والأوبئة تزامنًا مع تهالك الخدمات الصحية والمستشفيات. يأتي ذلك في ظل صمت تام من حزب الله عن القيام بأية أعمل وقائية واحترازية في المدينة المقدسة، الأمر الذي أثار دهشة المواطنين الإيرانيين خاصة بعد فوات الأوان وتفشي الوباء وموت الآلاف.





مواطنو العراق ولبنان

فيما ذهب مواطنو العراق والبنان، للتعليق على فيديو تطهير حزب الله للمنشئات في مدينة قم الإيرانية، للمقارنة بأعمال حزب الله، خلال الفترة الأخيرة واعتدائه بالنار والسلاح على متظاهرو العراق ولبنان وحرق الخيام وتهديدات الثوار المطالبين بحقوقهم المشروعة.



وعاود رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقاطع الفيديو التي وشقت إرهاب حزب الله في لبنان والعراق، واعتدائهم على المتظاهرين في ساحات التحرير.





إيران مصدر كورونا

وفي وقت سابق، اتهمت الإعلامية اللبنانية سابين يوسف، ميليشيا حزب الله اللبناني،بالعمل على تفشي كرونا في لبنان، وذلك بعد السماح باستقبال وافدين إيرانيين، من خلال رحلات طيران. موجهة رسالة لحسن نصر الله زعيم حزب الله في لبنان: “ضحي بجماعتك، نحن لا تضحي فينا”.



