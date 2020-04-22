بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 22 نيسان 2020
آخر الأخبار
اتحاد السباحة يحدد موعد انتخاب رئيس جديد مئات المعتصمين في الناصرية يتظاهرون للمطالبة باطلاق سراح متظاهرين الإصابات بكورونا تواصل تخطي حاجز الـ 2.5 مليون حول العالم الاتحاد الوطني : حكومة الاقليم عاجزة عن صرف الرواتب بانتظام شهريا نائب شبكي يتهم الكاظمي بتهميش الأقليات.. واجتماع مرتقب اليوم بين الكاظمي والقوى السياسية حقوق الانسان تحذر من صيف"حزين" في ديالى .. لهذا السبب الفتلاوي : جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي .. الاسبوع المقبل الجربا : الكاظمي ليس الافضل .. وجميع الكتل تريد حصصها في حكومته تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا في النجف ذي قار تسجل إصابة جديدة بكورونا لأحد الأطفال
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري الأربعاء، 22 نيسان 2020 11:11 ص

«حزب الله».. يُخرب «لبنان والعراق» و يُعقم إيران

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

«حزب الله».. يُخرب «لبنان والعراق» و يُعقم إيران

على الرغم من الاتهامات التي صوبها المجتمع الدولي نحو نظام الملالي بشأن تعامله مع أزمة وباء كورونا القاتل، وتقليله من شأن الأزمة الكارثية التي تهدد بلدان العالم؛ إلا أن الدولة الإيرانية لا تزال لا تلقي بالًا لهذه الاتهامات، حتى بعد تأزم الأوضاع ووفاة وإصابة الآلاف من الواطنين، نتيجة تفش الوباء باكتساح داخل المحافظات الإيرانية كافة.

 حزب الله من الإرهاب للطب
ففي لفتة غير عادية  ومألوفة عن “حزب الله” أحد أذرع إيران الإرهابية، تداول رواد مواقع التواصل تويتر، مقطع فيديو لأعضاء من حزب الله، يقومون بتعقيم عدد من المنشآت في مدينة قم الإيرانية، ضد وباء كورونا الأمر الذي انتاب عدد من المواطنين الإيرانين، بالإضافة إلى مواطني “لبنان والعراق”.
 

إذ يعرف “حزب الله”، بأعماله الإجرامية والتخريبية والإرهابية؛ التريخ الأسود والإجرامي يلاحقه منذ نشأته الأولى، ناهيك عن أعمال القتل والتخريب والدمار التي تبناها ويفخر بها.
 

مواطنو إيران
من قلب مدينة قم الإيرانية، ومنذ عدة أسابيع، انطلق الوباء القاتل كورونا، ليفتك بأرواح الآلاف، في ظل إصرار نظام الملالي، على إنكار الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى  سوء الأوضاع وانتشار الأمراض والأوبئة تزامنًا مع تهالك الخدمات الصحية  والمستشفيات. يأتي ذلك في ظل صمت تام من حزب الله عن القيام بأية أعمل وقائية واحترازية في المدينة المقدسة، الأمر الذي أثار دهشة المواطنين الإيرانيين خاصة بعد فوات الأوان وتفشي الوباء وموت الآلاف.

 
مواطنو العراق ولبنان
فيما ذهب مواطنو العراق والبنان، للتعليق على فيديو تطهير حزب الله للمنشئات في مدينة قم الإيرانية، للمقارنة بأعمال حزب الله، خلال الفترة الأخيرة واعتدائه بالنار والسلاح على متظاهرو العراق ولبنان وحرق الخيام وتهديدات الثوار المطالبين بحقوقهم المشروعة.

وعاود رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقاطع الفيديو التي وشقت إرهاب حزب الله في لبنان والعراق، واعتدائهم على المتظاهرين في ساحات التحرير.


إيران مصدر كورونا
وفي وقت سابق، اتهمت الإعلامية اللبنانية سابين يوسف، ميليشيا حزب الله اللبناني،بالعمل على تفشي كرونا في لبنان، وذلك بعد السماح باستقبال وافدين إيرانيين، من خلال رحلات طيران. موجهة رسالة لحسن نصر الله زعيم حزب الله في لبنان: “ضحي بجماعتك، نحن لا تضحي فينا”.

 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النفط

شبح "الكساد الأعظم" يلوح في الأفق بعد انهيار سوق النفط وخسائر كورونا.. وصندوق النقد يتوقع أزمة لا مثيل لها 22 نيسان 2020 02:05 م

EED972CD-F975-4025-A6B5-C799AAC43A65

أبرزها نزع أجهزة التنفس وعقد النكاح "أون لاين" وتحريم "مناعة القطيع" وحرق الجثث.. 20 فتوى إسلامية جديدة بسبب جائحة كورونا 22 نيسان 2020 01:45 م

الكاظمي

4 ملفات شائكة تعرقل حكومة الكاظمي.. وميليشيات إيران تسعى لتجريده من صلاحياته 22 نيسان 2020 01:31 م

الكاظمي

نائب شبكي يتهم الكاظمي بتهميش الأقليات.. واجتماع مرتقب اليوم بين الكاظمي والقوى السياسية 22 نيسان 2020 01:07 م

الزرفي والكاظمي

الزرفي: لم يعدْ في البلدِ ما يُسرق.. ولجنة برلمانية توجه رسالة للكاظمي 22 نيسان 2020 12:33 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

كورونا يعمق أزمة الخطوط القطرية.. ونظام الحمدين في مأزق 22 نيسان 2020 11:40 ص

1

في أول أيام الرفع الجزئي لحظر التجول.. ميليشيات إيرانية تقتل مسعفا طبيا وتصيب 7 متظاهرين في بغداد 22 نيسان 2020 11:33 ص

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

برعاية إيرانية.. حزب الله يدفع لبنان إلى كارثة اقتصادية وسياسية 22 نيسان 2020 11:05 ص

التعليقات