تحذير نيابي من تمدد داعش مجدداً شمالي محافظة صلاح الدين









حذر القيادي في تحالف القوى العراقية احمد عبد الله الجبوري، من خطورة استعادة مسلحي "داعش" عنصر المبادرة ضمن حدود محافظة صلاح الدين.



وقال الجبوري في بيان، نحذر الحكومة والقوى السياسية من خطورة استعادة تنظيم داعش لعنصر المبادرة في أكثر من منطقة ضمن حدود صلاح الدين مع المحافظات المجاورة"، مؤكدا أن "الارهابيين يستغلون انشغال الحكومة بالسجالات السياسية لتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف حياة المواطنين و زعزعة الاستقرار و السلم المجتمعي.



واضاف الجبوري ان "العملية الارهابية التي جرت في قضاء الشرقاط تؤشر حجم التحديات التي تواجه المواطنين و القوات الأمنية على حد سواء بسبب غياب الخطط الاحترازية و العمليات الاستباقية"، مبدياً "مخاوف حقيقة من تكرار سيناريو 2014 رغم حجم الدمار المجتمعي و الاقتصادي الذي تحمله أبناء المناطق المحررة".

واشار الجبوري الى ان "هذا ناقوس خطر ندقه على مسامع الحكومة و النواب و مختلف القوى السياسية"، داعياً الى "تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان لأن الارهابيين يستعيدون نشاطاتهم بشكل متسارع.



وبين الجبوري ان "هناك تحركات مريبة في أكثر من محور، حيث يوفر لهم الخلاف السياسي ملاذا آمنا، بينما سيكون المواطن و أرواح الشهداء هي الضحية الجديدة لعدم استيعاب الكتل السياسية لدروس التناحر على حساب مصلحة الوطن.

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