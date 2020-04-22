بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 22 نيسان 2020
آخر الأخبار
اتحاد السباحة يحدد موعد انتخاب رئيس جديد مئات المعتصمين في الناصرية يتظاهرون للمطالبة باطلاق سراح متظاهرين الإصابات بكورونا تواصل تخطي حاجز الـ 2.5 مليون حول العالم الاتحاد الوطني : حكومة الاقليم عاجزة عن صرف الرواتب بانتظام شهريا نائب شبكي يتهم الكاظمي بتهميش الأقليات.. واجتماع مرتقب اليوم بين الكاظمي والقوى السياسية حقوق الانسان تحذر من صيف"حزين" في ديالى .. لهذا السبب الفتلاوي : جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي .. الاسبوع المقبل الجربا : الكاظمي ليس الافضل .. وجميع الكتل تريد حصصها في حكومته تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا في النجف ذي قار تسجل إصابة جديدة بكورونا لأحد الأطفال
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 22 نيسان 2020 11:06 ص

تحذير نيابي من تمدد داعش مجدداً شمالي محافظة صلاح الدين

7-17
تحذير نيابي من تمدد داعش مجدداً شمالي محافظة صلاح الدين




حذر القيادي في تحالف القوى العراقية احمد عبد الله الجبوري، من خطورة استعادة مسلحي "داعش" عنصر المبادرة ضمن حدود محافظة صلاح الدين.

وقال الجبوري في بيان، نحذر الحكومة والقوى السياسية من خطورة استعادة تنظيم داعش لعنصر المبادرة في أكثر من منطقة ضمن حدود صلاح الدين مع  المحافظات المجاورة"، مؤكدا أن "الارهابيين يستغلون انشغال الحكومة بالسجالات السياسية لتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف حياة المواطنين و زعزعة الاستقرار و السلم المجتمعي.

واضاف الجبوري ان "العملية الارهابية  التي جرت في قضاء الشرقاط تؤشر حجم التحديات التي تواجه المواطنين و القوات الأمنية على حد سواء بسبب غياب الخطط الاحترازية و العمليات الاستباقية"، مبدياً "مخاوف حقيقة من تكرار سيناريو 2014 رغم حجم الدمار المجتمعي و الاقتصادي الذي تحمله أبناء المناطق المحررة". 
واشار الجبوري الى ان "هذا ناقوس خطر ندقه على مسامع الحكومة و النواب و مختلف القوى السياسية"، داعياً الى "تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان لأن الارهابيين يستعيدون نشاطاتهم بشكل متسارع.

وبين الجبوري ان "هناك تحركات مريبة في أكثر من محور، حيث يوفر لهم الخلاف السياسي ملاذا آمنا، بينما سيكون المواطن و أرواح الشهداء هي الضحية الجديدة لعدم استيعاب الكتل السياسية لدروس التناحر على حساب مصلحة الوطن.
إقرأ ايضا
الاتحاد الوطني الكردستاني

الاتحاد الوطني : حكومة الاقليم عاجزة عن صرف الرواتب بانتظام شهريا 22 نيسان 2020 01:10 م

فاظل الفتلاوي

الفتلاوي : جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي .. الاسبوع المقبل 22 نيسان 2020 01:00 م

النائب-احمد-الجربا

الجربا : الكاظمي ليس الافضل .. وجميع الكتل تريد حصصها في حكومته 22 نيسان 2020 12:56 م

سعران الأعاجيبي

الأعاجيبي: الكاظمي شارف على الانتهاء من إعداد كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي 22 نيسان 2020 12:21 م

محمد إقبال

الصيدلي : العراق يباع بـ "التفصيخ" .. وعلى عينك ياتاجر !! 22 نيسان 2020 12:15 م

تيار الحكمة

الحكمة : مكاتب الوزراء تستغل تصريف الاعمال للمتاجرة بالعقود والمناصب 22 نيسان 2020 11:54 ص

الخطوط-الجوية-العراقية

الخارجية: تسيير رحلتين استثنائيتين لإعادة 307 عراقيين عالقين في إيران وعُمان 22 نيسان 2020 11:38 ص

17389-Iraq-Basra-drugs-600_384

تصديق أقوال ستة متهمين بتهريب مواد مخدرة إلى الكويت 22 نيسان 2020 11:09 ص

التعليقات