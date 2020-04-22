البنك المركزي يبدي استعداده لأقرض الحكومة لتأمين رواتب الموظفين في حال استمرار انهيار أسعار النفط



اكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، ميثاق الحامدي ان البنك المركزي العراقي ابدى استعداده لأقرض الحكومة لتأمين رواتب الموظفين في حال استمرار انهيار أسعار النفط.

وقالت ألحامدي إن “البنك المركزي ابلغ لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية استعداده بتقديم القروض المالية للحكومة للمشاريع الاستثمارية وتأمين رواتب الموظفين”، لافتة إلى إن “البنك المركزي قادر على تأمين رواتب الموظفين بشكل كامل”.

وأضافت أن “الاحتياطي للأموال في البنك المركزي جيد وبالإمكان الاستفادة منه في القروض الداخلية”، مبينة أن “الحكومة لا تنوي الذهاب نحو الادخار الإجباري في الوقت الراهن وقد تلجأ له نهاية العام الجاري في حال استمر انهيار أسعار النفط العالمية”.