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الأربعاء, 22 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 22 نيسان 2020 10:59 ص

مستشار يكشف عن وضع سلم رواتب ثابت لكل الفئات بما فيها الرئاسات ضمن مقترحات قانون الموازنة

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مستشار يكشف عن وضع سلم رواتب ثابت لكل الفئات بما فيها الرئاسات ضمن مقترحات قانون الموازنة


 كشف مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، عن وضع سلم رواتب ثابت  لكل الفئات بضمنها الرئاسات ضمن مقترحات الموازنة  بسقف أعلى لا يتعدى 5 إلى 6 ملايين دينار ،  .

وقال الهنين في تصريح صحفي:" ان العمل جار على اعداد مسودة جديدة لقانون الموازنة العامة تتعلق بتقليل الهدر وضبط النفقات".

واضاف  انه:"  تم الاتفاق مبدئياً على ايقاف تسديد قروض الموظفين لدى المصارف الحكومية".

وتابع:" ان مقترحات قانون الموازنة تضمنت منع تقاضي أكثر من راتب ، وقطع المخصصات التي لم تغط بقانون".

وأشار الى:" ان ديون العراق الخارجية تقدر بـ23 مليار دولار،  مبينا ان سعر النفط المقترح في الموازنة يقدر بـ30 دولاراً".
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