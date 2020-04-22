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الأربعاء, 22 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 22 نيسان 2020 10:57 ص

بعد مشاركته باجتماع لوزراء اوبك + .. الغضبان : لانستبعد اتخاذ اجراءات اضافية لامتصاص الفائض النفطي

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بعد مشاركته باجتماع لوزراء /اوبك +/.. الغضبان : لانستبعد اتخاذ اجراءات اضافية لامتصاص الفائض النفطي



أعلن وزير النفط ثامر الغضبان عن مشاركته الى جانب عدد من وزراء/ اوبك + / في اجتماع مباشر  عبر دائرة إلكترونية اليوم الثلاثاء مركزها مقر منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك +)لمناقشة تداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط الى جانب الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة اللاحقة.

وقال  الغضبان ان" الاجتماع استمع الى تقرير لمركز أبحاث اوبك حول تقييم وضع السوق النفطية خلال الفترة الحالية والتوقعات للمرحلة المقبلة ، وخصوصا بعد الاتفاق  الأخير الذي ينص على خفض (9.7) مليون برميل باليوم ".

واضاف :" ان الاجتماع تناول ايضا تداعيات  وأسباب انخفاض أسعار النفط في السوق الامريكية ، وتأثيرات ذلك على الاسواق العالمية الأخرى " ،مؤكداً الاتفاق في هذا الاجتماع على تكثيف الاتصالات بين وزراء (اوبك + )لغرض الوقوف عن كثب على تطورات السوق النفطية والمتغيرات التي تطرأ عليها  ، بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من الاول من شهر أيار (مايو)2020".

وأشار الغضبان الى  ان" اتفاق خفض الإنتاج الاخير  هو احد الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لامتصاص الفائض النفطي في الاسواق العالمية بعد انتشار وباء كورونا "، ولم يستبعد اتخاذ إجراءات اخرى  من قبل الوزراء للدول المنتجة ، لكن ذلك يتوقف على تطورات السوق العالمية ، ومدى التزام المنتجين من /اوبك + / و المنتجين الاخرين من خارجها باتفاق خفض الإنتاج
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