الحكيم يحذر من كارثة بعد انهيار أسعار النفط العالمية

حذر رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، من كارثة انهيار أسعار النفط على الاقتصاد الوطني.



وقال الحكيم في بيان له، ان “ما حصل من انهيار في سوق النفط العالمي وتأثر الاقتصاديات الكبرى بتداعياته سينعكس سلبا على اقتصادنا الوطني الذي يعتمد الجانب الريعي الاحادي في تمويله وينذر بعواقب خطيرة”.



وأكد على ضرورة “تدارك ارتدادات هكذا هزات في سوق النفط المتذبذب على وفق خطط علمية رصينة تنشط الموارد الاخرى الرافدة للاقتصاد الوطني كالزراعة والصناعة والاستثمار وغيرها”.



وأشار الى “امكانية هذه القطاعات في تشغيل الأيد العراقية واحتواء جيوش العاطلين فإنها قادرة على دعم المنتوج المحلي والتحول الى الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير وبالتالي تعويض الخسائر الناجمة عن تذبذب أسعار النفط”.



يشار الى ان أسعار عقود برنت الآجلة لشهر حزيران، اليوم الأربعاء، إلى ما دون 18 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 1999، وفقا للتداولات.