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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 نيسان 2020 10:48 ص

الكتل السياسية تبحث عن المحاصصة فقط في الكابينة الوزارية للكاظمي

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قال مراقبون  إن هناك اجماع من الكتل السياسية على تمرير حكومة الكاظمي من اجل مصالحها وحصصها في الكابينة فقط لاغير ، لافتين الى ان الكتل لن تفارق المحاصصة مطلقا.

وقال عضو مجلس النواب أسعد ياسين في تصريح لـه اليوم  ، ان “اجماع الكتل السياسية على تكليف وتمرير حكومة الكاظمي هو من أجل الحصول على مكاسب وتحقيق مصالحها في حكومته”.

واضاف ان “تلك الكتل لن تغادر المحاصصة وتسعى دائما الى تحقيق مكاسبها من خلال ماتحصل عليه من مناصب في الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى يومنا هذا”.

وبين ان “كابينة الكاظمي لن تكون مستقلة خاصة ان تلك الكتل لاتعترف بالمهنية والكفاءة بقدر ماتسعى للمجيء باشخاص يلبون مصالحها وبالتالي فأن الكتل ستفرض اسماء وزراء الى الكاظمي ضمن كابينته الجديدة”. 
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