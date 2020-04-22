نائب عن ديالى : قلة التخصيصات المالية للملف الامني سبب الخروقات الامنية الاخيرة





اكد النائب عن محافظة ديالى، رياض التميمي ان نقص الاموال المقدمة الى المحافظة لمعالجة الملف الامني، سبب الخروقات الامنية الاخيرة.



وقال التميمي، في بيان انه : "من غير الممكن تناسي ان ديالى هي بوابة بغداد "العاصمة" من الجهة الشرقية وترتبط بمحافظات عراقية اخرى ولها مساحات مترامية الاطراف تحتاج الى عمل دؤوب وسيطرة عالية".





وطالب التميمي وزير الداخلية باعادة لواء الشرطة الاتحادية لمحافظة ديالى بسبب الحاجة الملحة له وتجهيز قيادة الشرطة بكاميرات حرارية ودعم قيادة العمليات بالدعم اللوجستي والمادي والمعنوي وحسب الحاجة .

وتشهد ديالى بين حين واخر هجمات يشنها تنظيم داعش على مقار ودوريات الجيش والشرطة