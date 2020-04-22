بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 22 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 22 نيسان 2020 10:42 ص

لجنة نيابية تحذر من اعمال عنف في حال عدم منع استهداف ساحات الاعتصام من قبل المجاميع المسلحة

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لجنة نيابية تحذر من اعمال عنف في حال عدم منع استهداف ساحات الاعتصام من قبل المجاميع المسلحة


حذرت النائبة يسرى رجب عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية من حدوث أعمال عنف في حال عدم منع وإيقاف الهجمات التي تشنها جهات مسلحة على ساحات الاعتصام، مشددة على أن هذه الأعمال سوف تؤثر على مسار تشكيل الحكومة الجديدة وتضع رئيس الوزراء المكلف في موقف حرج وصعب.

وقالت في بيان:" في الوقت الذي يلتزم فيه المتظاهرون بتعليمات خلية الأزمة للوقاية ومنع تفشي وباء كورونا، وفي الوقت الذي تعمل فيه الكتل السياسية مع رئيس الوزراء المكلف لتشكيل كابينة وزارية قوية وكفوءة قادرة على إخراج البلاد من التحديات الخطيرة التي تمر بها، إلا أننا قد تفاجأنا بأخبار عن قيام جهات مسلحة تحمل أسلحة بشن هجوم على ساحات الاعتصام بساحة التحرير  في بغداد أمام مرأى ومسمع القوات الأمنية".

وشددت رجب على" أن هذه التصرفات الخطيرة ستزيد من احتقان الشارع والشعب العراقي بدلا من إضعافه َواسكاته وان المتظاهرين سيعودون للرد والدفاع عن ساحاتهم التي سقط فيها العديد من الضحايا للمطالبة بحقوقهم".

وطالبت رجب القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل فورا والايعاز إلى القوات الأمنية بمنع هذه الهجمات وحماية ساحات التظاهر السلمي وفقا لما كفله الدستور ووثيقة حقوق الإنسان في العراق ".

واستغربت رجب،  من  توقيت هذه الهجمات التي تأتي في وقت تسعى فيه الكتل السياسية وبضمنهم رئيس الوزراء المكلف للإسراع في تشكيل حكومة جديدة قوية وكفوءة، محذرة من أن توقيت هذه الهجمات سيؤثر سلبا على تشكيل الحكومة الجديدة وسيؤدي إلى زيادة الفجوة بين المتظاهرين والجهات السياسية الحاكمة ".
وكان مسلحون هاجموا امس ساحة التحرير  واطلقوا النار على المتظاهرين ما تسبب باستشهاد متظاهرين اثنين واصابة عدد اخر.
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