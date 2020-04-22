بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 22 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 22 نيسان 2020 10:37 ص

الكاظمي يستعين بفريق خاص من داخل الوزارات لاختيار مرشحي كابينته المقبلة

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الكاظمي يستعين بفريق خاص من داخل الوزارات لاختيار مرشحي كابينته المقبلة



كشف مصدر مقرب من سير المفاوضات الدائرة بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة،  عن استعانة المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي بفريق من داخل الوزارات لدراسة السير الذاتية للمرشحين لشغل الحقائب الوزارية.

وقال المصدر، في تصريح صحفي  "لا توجد لحد الآن اسماء محددة لتولي الحقائب الوزارية في حكومة الكاظمي المقبلة"، مبيناً :ن "كل قوائم المرشحين، التي انتشرت مؤخراً في وسائل الاعلام، غير صحيحة.

واوضح :" ان الكاظمي لديه فريق من داخل الوزارات، لدراسة السير الذاتية للمرشحين لشغل الحقائب الوزارية، ومن المقرر أن يعرض الأسماء المرشحة على القوى السياسية"، مضيفاً :" ان التصريحات المهددة بمقاطعة الحكومة، التي ظهرت من بعض القوى مؤخراً، لا تعدو  كونها  محاولة للحصول على مكاسب اكثر من الحكومة المقبلة".

ولفت المصدر :" الى :" ان المفاوضات الجارية حالياً غير معقدة، وهي تسير نحو التقدم بشكل جيد"، مشيراً  الى :" ان الكاظمي سيمرر داخل مجلس النواب  قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة".
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