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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 22 نيسان 2020 10:35 ص

جمعية فلكية سعودية: الجمعة غرة شهر رمضان المبارك

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يستعد الراصدون لتحرى هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 شعبان 1441، الموافق 22 أبريل 2020 حسب تقويم أم القرى.
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم التحرى عند الساعة (3:16 مساء بتوقيت جرينتش) قبل غروب الشمس وقبل حدوث الاقتران، ما يعنى أنه بعد غروب شمس عند الساعة (3:44 مساء بتوقيت جرينتش) والانتقال نحو بداية الليل، لن يكون القمر موجوداً فوق الأفق لذلك فإن رؤيته مستحيلة هذه الليلة.  
وبعد عدة ساعات سيحدث الاقتران عند الساعة 05:25 صباح يوم الخميس 23 أبريل 2020، حيث يجتمع الشمس والقمر على ارتفاع واحد فى السماء ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

وفى هذا اليوم (الخميس) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة (3:44 مساء بتوقيت جرينتش)، وفى ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (4) درجات والزاوية التى تفصله عن الشمس"الاستطالة" (6) درجات وإضاءته ضعيفة (0.3%) وسيغرب القمر عند الساعة 7:07 مساء بعد (23 دقيقة) من غروب الشمس، ما يعنى بأن رؤيته بالعين المجردة ستكون غير ممكنه. 
وعليه (فلكياً) فإن يوم الخميس 23 أبريل 2020 هو المتمم للثلاثين من شعبان، ويوم الجمعة 24 أبريل هو غرة شهر رمضان المبارك، علما بأن التحديد النهائى لدخول الشهر الفضيل سيكون حسب الإعلان الذى سوف يصدر عن المحكمة العليا السعودية.
ووجّهت المحكمة العليا لجان الترائى بالخروج لترائى هلال شهر رمضان مساء الخميس القادم 30 شعبان 1441، الموافق 23 أبريل 2020 حسب تقويم أم القرى.
وأرجعت المحكمة العليا قرارها بالترائى يوم الخميس 30 شعبان، بأنها سبق أن أصدرت قرارها بإكمال شهر رجب 30 يوماً، عندما خرجت لجان الترائى يوم الثلاثاء 29 رجب (24 مارس 2020 )، ولم يثبت للمحكمة رؤية هلال شعبان فى ذلك اليوم، مما يعنى أن الأربعاء يوافق 30 رجب وليس 1 شعبان، وأن الخميس القادم يوافق 29 شعبان وفق الرؤية الشرعية.


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