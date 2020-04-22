ماذا يعنى انخفاض سعر النفط لما تحت الصفر وما هى الأسباب والنتائج المترتبة ؟

حالة من القلق والارتباك أصابت أسواق المفط والاقتصاد العالمى، بعد الأسعار الأخيرة التى تم الإعلان عنها عالميا والتى سجلت قيمة سلبية .
ولكن ماذا يعني أن تسجل الأسعار قيمة سالبة، بعدما سجل برميل النفط الأمريكى قيما تحت الصفر وما هى أسباب ذلك ؟
بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية ، فإن وصول أسعار النفط الأمريكي إلى تحت الصفر أو تحولها الى سالبة يعني أن منتجي البترول يدفعون للمشترين للتخلص من السلعة لديهم لتخرج مسئولية تخزينها من نطاق مهامهم خوفا من نفاذ سعة التخزين في مايو المقبل.
وقالت محللون إن الطلب على النفط انعدم تقريبا حيث أن الإغلاق في جميع أنحاء العالم أبقى الناس في بيوتهم تحت قوانين الحجر الصحي، مما جعل سعر البرميل ينخفض لمستويات غير مسبوقة لا يغطي فيها تكلفة تصنيعه وشحنه وتخزينه.
ونتيجة لذلك ، لجأت شركات النفط إلى استئجار ناقلات لتخزين الفائض من المتوافر للعرض في الأسواق الأمر الذي أجبر سعر النفط الأمريكي على الدخول إلى المنطقة السلبية.
وانخفض سعر برميل غرب تكساس الوسيط (WTI) ، وهو مؤشر النفط الأمريكي ، إلى أدنى مستوى عند 37.63 دولار للبرميل.
وكان الانخفاض الحاد يوم الاثنين مدفوعًا جزئيًا بتقنية سوق النفط العالمية، حيث يتم تداول النفط بسعره المستقبلي ومن المقرر أن تنتهي العقود الآجلة لشهر مايو أمس الثلاثاء
ومن جانبهم، حرص التجار على تفريغ ما في حوزتهم من مخزون لتجنب الاضطرار إلى استلام النفط ودفع تكاليف التخزين.
كما انخفضت توقعات أسعار النفط الأمريكي في يونيو ، ولكن تم تداولها فوق 20 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه ، كان خام برنت - وهو المؤشر القياسي الذي تستخدمه أوروبا وبقية العالم منخفضًا بأكثر من 7% عند حوالي 26 دولارًا للبرميل.
وتكافح صناعة النفط وسط تراجع الطلب والصراع بين المنتجين حول خفض الإنتاج.
في وقت سابق من هذا الشهر ، اتفق أعضاء أوبك وحلفاؤها أخيراً على صفقة تاريخية لخفض الإنتاج العالمي بنحو 10% وهي أكبر تخفيضات في إنتاج النفط تم الاتفاق عليها على الإطلاق.
لكن بعض المحللين قالوا إن التخفيضات ليست كبيرة بما يكفي لإحداث فرق.
وقال ستيفين إينيس كبير استراتيجيي السوق العالمية في أكسيكورب "لم يستغرق الأمر طويلاً حتى يدرك السوق أن صفقة أوبك + لن تكون في شكلها الحالي كافية لموازنة أسواق النفط."
وقد وافق المصدرون الرئيسيون ( أوبك والحلفاء مثل روسيا ) بالفعل على خفض الإنتاج بمقدار قياسي.
ولكن ماذا يعني أن تسجل الأسعار قيمة سالبة، بعدما سجل برميل النفط الأمريكى قيما تحت الصفر وما هى أسباب ذلك ؟
بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية ، فإن وصول أسعار النفط الأمريكي إلى تحت الصفر أو تحولها الى سالبة يعني أن منتجي البترول يدفعون للمشترين للتخلص من السلعة لديهم لتخرج مسئولية تخزينها من نطاق مهامهم خوفا من نفاذ سعة التخزين في مايو المقبل.
وقالت محللون إن الطلب على النفط انعدم تقريبا حيث أن الإغلاق في جميع أنحاء العالم أبقى الناس في بيوتهم تحت قوانين الحجر الصحي، مما جعل سعر البرميل ينخفض لمستويات غير مسبوقة لا يغطي فيها تكلفة تصنيعه وشحنه وتخزينه.
ونتيجة لذلك ، لجأت شركات النفط إلى استئجار ناقلات لتخزين الفائض من المتوافر للعرض في الأسواق الأمر الذي أجبر سعر النفط الأمريكي على الدخول إلى المنطقة السلبية.
وانخفض سعر برميل غرب تكساس الوسيط (WTI) ، وهو مؤشر النفط الأمريكي ، إلى أدنى مستوى عند 37.63 دولار للبرميل.
وكان الانخفاض الحاد يوم الاثنين مدفوعًا جزئيًا بتقنية سوق النفط العالمية، حيث يتم تداول النفط بسعره المستقبلي ومن المقرر أن تنتهي العقود الآجلة لشهر مايو أمس الثلاثاء
ومن جانبهم، حرص التجار على تفريغ ما في حوزتهم من مخزون لتجنب الاضطرار إلى استلام النفط ودفع تكاليف التخزين.
كما انخفضت توقعات أسعار النفط الأمريكي في يونيو ، ولكن تم تداولها فوق 20 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه ، كان خام برنت - وهو المؤشر القياسي الذي تستخدمه أوروبا وبقية العالم منخفضًا بأكثر من 7% عند حوالي 26 دولارًا للبرميل.
وتكافح صناعة النفط وسط تراجع الطلب والصراع بين المنتجين حول خفض الإنتاج.
في وقت سابق من هذا الشهر ، اتفق أعضاء أوبك وحلفاؤها أخيراً على صفقة تاريخية لخفض الإنتاج العالمي بنحو 10% وهي أكبر تخفيضات في إنتاج النفط تم الاتفاق عليها على الإطلاق.
لكن بعض المحللين قالوا إن التخفيضات ليست كبيرة بما يكفي لإحداث فرق.
وقال ستيفين إينيس كبير استراتيجيي السوق العالمية في أكسيكورب "لم يستغرق الأمر طويلاً حتى يدرك السوق أن صفقة أوبك + لن تكون في شكلها الحالي كافية لموازنة أسواق النفط."
وقد وافق المصدرون الرئيسيون ( أوبك والحلفاء مثل روسيا ) بالفعل على خفض الإنتاج بمقدار قياسي.