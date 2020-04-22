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الأربعاء, 22 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 22 نيسان 2020 09:31 ص

خلية الأزمة في واسط تهدد بإعادة فرض الحظر الشامل

حظر التجوال في ذي قار

أعلنت خلية الأزمة في واسط، عن تسجيل خروقات في المحافظة اليوم، فيما هددت بإعادة فرض حظر التجوال الشامل.

وقالت الخلية في بيان، إنه "تم تسجيل خروقات للمواطنين في اليوم الأول من قرار رفع حظر التجوال الجزئي".

 وأضافت أنها "بصدد إعادة فرض الحظر الكلي في شهر رمضان إذا استمرت تلك الخروقات".

وقررت خلية الأزمة في محافظة واسط، في 18 نيسان الحالي، رفع حظر التجوال بشكل جزئي ابتداءً من اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى فتح الشوارع الرئيسة داخل الأقضية والنواحي من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 5 عصراً ومنع الدخول والخروج من السيطرات الخارجية للمحافظة، فيما أكدت استمرار إغلاق دوائر الدولة ومنع إقامة التجمعات.

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