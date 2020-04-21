اتحاد السباحة : وزير الشباب والرياضة يحاول فرض ارادته .. بالتهديد



استنكر الاتحاد العراقي للسباحة،ما وصفها بـ " تدخلات وزير الشباب والرياضة احمد رياض في الشؤون الداخلية للاتحاد ومحاولة فرض ارادته الشخصية عن طريق استخدام لغة التهديد ".



وذكر الاتحاد في بيان صحفي :" ابلغنا لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بقيام الوزير بدعم اجراءات غير قانونية لابعاد رئيس الاتحاد سرمد عبدالاله واجبار الاعضاء في الهيئة العامة على عقد مؤتمر انتخابي لانتخاب رئيس جديد بدلا عنه ".



وبين :" ان وزير الشباب والرياضة ، طوال الاشهر العشرة الماضية ، كان يتعامل مع شخص آخر بصفته رئيسا للاتحاد ومنحه صلاحية صرف المنحة الحكومية وعزل المدربين والاداريين العاملين بالاتحاد والاستيلاء على مقره ".



واضاف :" ان الوزير عاد من جديد ليكرر تصرفاته السابقة بالضغط والتهديد على الهيئة العامة ، بحجة التوجهات الحكومية واجبة التنفيذ من الجميع ، حسب ادعاءاته ".



ف.ا