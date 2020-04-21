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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 21 نيسان 2020 04:16 م

النقل : نسعى لربط العراق بشبكة سكك حديد مع اوروبا

وزارة النقل

اكدت وزارة النقل، سعيها لربط العراق بشبكة سكك حديد مع اوروبا، فيما اوضحت حجم الدمار الذي لحق بمنشآت السكك في المناطق المحررة من داعش.

وقال المدير الفني في الوزارة عباس عمران في بيان صحفي :" ان الوزارة بصدد تطوير الربط السككي مع تركيا، لكي تكون عمليات النقل متواصلة من الموانئ الى تركيا ثم الى أوروبا ، ومن الجانب الغربي باتجاه سوريا وطرطوس والبحر الابيض المتوسط ،ومن الجانب الشرقي الى ايران وهذه الخارطة متواصلة ".

واضاف عمران  :" ان الاعمال الارهابية التي حدثت ابان سيطرة عصابات داعش الارهابية اضرت بشكل كبير بمنشآت السكك الحديد”، مبيناً :" ان  70% من الحوضيات فقدتها سكك الحديد في قضاء بيجي، بالاضافة الى تدمير سكة حديد بطول 25 كيلو متراً، وبعضها سرقت، فضلاً عن انهيار 5 مجسرات بسبب الاعمال الارهابية ".

ف.ا
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