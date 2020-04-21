ندى شاكر تهاجم القوى السياسية : صراع على المناصب في بلد "مفلس" !



انتقدت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت القوى السياسية لصراعها على المناصب وسط الازمات والظروف الصعبة التي يمر بها العراق .



وقالت جودت في تصريح صحفي :" ان القوى السياسية تتصارع على المناصب في حكومة امامها تحديات كبيرة وصعبة ماليا واقتصاديا وصحيا ، وان صراعها يزداد يوما بعد آخر"، مبدية استهجانها لتلك الصراعات في بلد "مفلس" .



واضافت :" ان العراق يمر باسوأ حالات الركود الاقتصادي في ظل الانخفاض المخيف لاسعار النفط ، وكذلك دول العالم كافة تعاني من ازمات اقتصادية حادة نتيجة تفشي فايروس كورونا الذي ادى الى تراجع كبير في الاقتصاد العالمي ".



واوضحت النائبة :" ان دول العالم ، خاصة دول المنطقة ، تتضافر جهودها لوضع خطط وبرامج لمواجهة تلك التحديات ، في حين القوى السياسية في العراق غير آبهة ومازالت تتقاتل على المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة ، رغم علمها بان البلد مفلس".



ف.ا