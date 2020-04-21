"الفتح" ينقلب على الكاظمي : تذكر مصير الزرفي !



دعا رئيس كتلة "الفتح" النيابية محمد سالم الغبان، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية معه ، فيما ذكره بمصير رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي.



وقال الغبان في تغريدة على "تويتر" :" رفضنا الزرفي لانه جاء من خلال آلية مرفوضة مخالفة للدستور والاعراف السياسية".



واضاف :" ان الرئيس المكلف الحالي جاء بتوافق الكتل السياسية ليس لانه الافضل ولا بفوزه في الانتخابات ، انما مخرجا وحلا للازمة"، داعيا الكاظمي الى :" الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية معه وبشكل مسطرة مع الجميع "..



ف.ا