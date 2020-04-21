محاصصة رياضية .. من هم المرشحون لمنصب وزير الشباب والرياضة ؟





كشف مصدر مطلع كواليس مفاوضات الكتل السياسية بشأن حقيبة وزارة الشباب والرياضة في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.



وقال المصدر في تصريح صحفي :"ان مفاوضات الكتل السياسية بشأن منصب وزير الشباب والرياضة، ما زالت مستمرة، حيث لم تستقر اي من الكتل على تسمية مرشحها حتى الان".



واضاف :" ان المنصب اصبح قريباً يوم امس من المكون المسيحي، الذي بدوره رشح المدرب ايوب اوديشو واللاعب الدولي السابق باسل كوركيس ".



وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه:" ان حزب التقدم رشح النجم الدولي السابق احمد راضي للمنصب، لكن تحالف القوى يرغب بالحصول على الوزارة و قام بترشيح النائب يحيى المحمدي".



واشار الى :" ان مرشح تحالف القوى يحيى المحمدي هو الاقرب لنيل المنصب ، ما لم تشهد الساعات المقبلة مفاجأة اخرى".

