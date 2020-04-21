بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 23 نيسان 2020
آخر الأخبار
مدرب عراقي يرى اهمية استئناف الدوري .. انصافا لفرق المقدمة ديالى وصلاح الدين خاليتان تماما من فايروس كورونا كورونا يؤجل اعادة تشغيل اكبر معملين في المناطق الغربية نفط البصرة : نبيع البرميل بعشرين دولارا ونترقب زيادة الاسعار الديمقراطي الكردستاني : نجاح حكومة الكاظمي مرهون باتفاق البيت الشيعي الاعرجي : ملامح "اللادولة" بدأت بالظهور "صادقون" : رئيس الوزراء المكلف يمر بوضع "حرج جدا" نائب : مشاورات الكتل مع الكاظمي تحولت الى مفاوضات حول " الحصص" ! القبض على اكثر من 29 الف مخالف لحظر التجوال في بغداد نائب : إدارة الأزمات تحتم على الدولة اللجوء الى تنظيم موازنة خاصة بحالة الركود
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 21 نيسان 2020 12:05 م

محاصصة رياضية .. من هم المرشحون لمنصب وزير الشباب والرياضة ؟

1017112019_Ds4ZaInXgAQ0Dus
محاصصة رياضية .. من هم المرشحون لمنصب وزير الشباب والرياضة ؟


كشف مصدر مطلع  كواليس مفاوضات الكتل السياسية بشأن حقيبة وزارة الشباب والرياضة في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر في تصريح صحفي :"ان مفاوضات الكتل السياسية بشأن منصب وزير الشباب والرياضة، ما زالت مستمرة، حيث لم تستقر اي من الكتل على تسمية مرشحها حتى الان".

واضاف :" ان المنصب اصبح قريباً يوم امس من المكون المسيحي، الذي بدوره رشح المدرب ايوب اوديشو واللاعب الدولي السابق باسل كوركيس ".

وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه:" ان حزب التقدم رشح النجم الدولي السابق احمد راضي للمنصب، لكن تحالف القوى يرغب بالحصول على الوزارة و قام بترشيح النائب يحيى المحمدي".

واشار  الى :" ان مرشح تحالف القوى يحيى المحمدي هو الاقرب لنيل المنصب ، ما لم تشهد الساعات المقبلة مفاجأة اخرى".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جعفر علاوي

وزير الصحة : ربما نعود لاجراءات فرض حظر التجوال الشامل اذا ارتفعت معدلات الاصابة بكورونا 23 نيسان 2020 10:50 ص

كورونا

تسجيل 29 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في العراق خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 23 نيسان 2020 10:43 ص

النفط

النفط يسجل 14.27 دولارا بداية التداولات الآسيوية 23 نيسان 2020 10:09 ص

بسمة بسيم

نينوى .. الاولى في انتاج وتسويق الحنطة 22 نيسان 2020 03:04 م

رز برازيلي

ديالى لن تزرع الرز هذا الموسم 22 نيسان 2020 03:03 م

رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان

مجلس القضاء يناقش جريمة "العنف الاسري" مع وفد نسوي عالي المستوى 22 نيسان 2020 03:00 م

دائرة التخطيط في مديرية المرور العامة

المرور العامة تعلن استمرار اغلاق المواقع المرورية في الوقت الحاضر بحسب توجيهات خلية الازمة 22 نيسان 2020 02:46 م

الفقر

بسبب كورونا ..العراق يتوقع إرتفاع نسبة الفقر لأكثر من 20بالمائة 22 نيسان 2020 02:43 م

التعليقات