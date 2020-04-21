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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 21 نيسان 2020 11:57 ص

ديالى تحقق فائضا كبيرا فوق الاكتفاء الذاتي من الحنطة

الحنطة-2
ديالى تحقق فائضا كبيرا فوق الاكتفاء الذاتي من الحنطة


اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، ان معدلات الانتاج لمحصول الحنطة للموسم الحالي ستكون الاعلى منذ 2003.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في تصريح صحفي :" ان معدلات الانتاج لمحصول الحنطة للموسم الحالي ستكون الاعلى بعد 2003 ، وستصل وفق القراءات الميدانية الى اكثر من 300 الف طن ".

واضاف التميمي :" ان ديالى ستحقق خلال الموسم الحالي فائضا فوق الاكتفاء الذاتي ، ربما يصل الى 50-70 الف طن ، وهي كمية كبيرة جدا "، مبينا :" ان الاجواء المناخية الجيدة وعدم تسجيل اية آفات زراعية ،  بالاضافة الى زراعة مساحات كبيرة خارج الخطة الزراعية ، اسهمت بالوصول الى هذا الانتاج  ".

واشار الى :" ان خطة تسويق الحنطة جرى اعتمادها ، وستتم المباشرة بها بعد اسبوعين من الان من قبل لجان مختصة في 5 اقضية رئيسة ، منها بعقوبة ".
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